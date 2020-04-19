شهدت محافظة الطائف، مساء اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة، شملت العديد من الأحياء السكنية. جاء ذلك في ظل تواجد القطاعات الأمنية المشاركة في منع التجول، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وتمركز رجال الأمن في الشوارع بمحافظة الطائف، وسط الأمطار المتوسطة في عدد من الأحياء؛ لأداء مهامهم وسط هطول الأمطار، مستشعرين مسؤوليتهم تحت أي ظرف وفي كل وقت، في الميدان؛ من أجل المواطنين والمقيمين على هذه البلاد.

هطول أمطار من متوسطة إلى خفيفة على الطائف سعود الدعجاني سبق 2020-04-19 شهدت محافظة الطائف، مساء اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة، شملت العديد من الأحياء السكنية.



جاء ذلك في ظل تواجد القطاعات الأمنية المشاركة في منع التجول، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتمركز رجال الأمن في الشوارع بمحافظة الطائف، وسط الأمطار المتوسطة في عدد من الأحياء؛ لأداء مهامهم وسط هطول الأمطار، مستشعرين مسؤوليتهم تحت أي ظرف وفي كل وقت، في الميدان؛ من أجل المواطنين والمقيمين على هذه البلاد.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 08:05 PM

هطول أمطار من متوسطة إلى خفيفة على الطائف مع تواجد القطاعات الأمنية لضبط منع التجول





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شهدت محافظة الطائف، مساء اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة، شملت العديد من الأحياء السكنية.



جاء ذلك في ظل تواجد القطاعات الأمنية المشاركة في منع التجول، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتمركز رجال الأمن في الشوارع بمحافظة الطائف، وسط الأمطار المتوسطة في عدد من الأحياء؛ لأداء مهامهم وسط هطول الأمطار، مستشعرين مسؤوليتهم تحت أي ظرف وفي كل وقت، في الميدان؛ من أجل المواطنين والمقيمين على هذه البلاد.