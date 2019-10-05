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الأمن الصناعي بـ"سار" يدشن حملة أمنية توعوية بالجوف

تتضمن إرشادات ونصائح للمواطنين والمقيمين حرصًا على سلامتهم

ضمن حملات السلامة التوعوية؛ نفذت إدارة الأمن الصناعي بالشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، حملة أمنية توعوية بمشاركة الجهات الأمنية بمنطقة الجوف، مساء اليوم، وتستمر لعدة أيام.

وتشمل الحملة عدة نقاط تفتيش مرورية، يتم خلالها توزيع بروشورات توعوية توضح عواقب العبور الخاطئ، وكذلك المخالفات المرورية المترتبة على متجاوزي السياج الحديدي.

وحرصًا على الأرواح والممتلكات، قدم القائمون على الحملة الإرشادات والنصائح للمواطنين والمقيمين بالمنطقة، وناشدوهم التعاون مع رجال الأمن الصناعي والجهات الأمنية من أجل سلامتهم، وذلك من خلال الابتعاد بمسافة كافية عن السياج الحديدي، واتخاذ جسور المعابر أثناء عبورهم من جهة لأخرى عبر السكة.

الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار السلامة التوعوية الجوف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الأمن الصناعي بـ"سار" يدشن حملة أمنية توعوية بالجوف
سبق

ضمن حملات السلامة التوعوية؛ نفذت إدارة الأمن الصناعي بالشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، حملة أمنية توعوية بمشاركة الجهات الأمنية بمنطقة الجوف، مساء اليوم، وتستمر لعدة أيام.

وتشمل الحملة عدة نقاط تفتيش مرورية، يتم خلالها توزيع بروشورات توعوية توضح عواقب العبور الخاطئ، وكذلك المخالفات المرورية المترتبة على متجاوزي السياج الحديدي.

وحرصًا على الأرواح والممتلكات، قدم القائمون على الحملة الإرشادات والنصائح للمواطنين والمقيمين بالمنطقة، وناشدوهم التعاون مع رجال الأمن الصناعي والجهات الأمنية من أجل سلامتهم، وذلك من خلال الابتعاد بمسافة كافية عن السياج الحديدي، واتخاذ جسور المعابر أثناء عبورهم من جهة لأخرى عبر السكة.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
09:47 PM

الأمن الصناعي بـ"سار" يدشن حملة أمنية توعوية بالجوف

تتضمن إرشادات ونصائح للمواطنين والمقيمين حرصًا على سلامتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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ضمن حملات السلامة التوعوية؛ نفذت إدارة الأمن الصناعي بالشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، حملة أمنية توعوية بمشاركة الجهات الأمنية بمنطقة الجوف، مساء اليوم، وتستمر لعدة أيام.

وتشمل الحملة عدة نقاط تفتيش مرورية، يتم خلالها توزيع بروشورات توعوية توضح عواقب العبور الخاطئ، وكذلك المخالفات المرورية المترتبة على متجاوزي السياج الحديدي.

وحرصًا على الأرواح والممتلكات، قدم القائمون على الحملة الإرشادات والنصائح للمواطنين والمقيمين بالمنطقة، وناشدوهم التعاون مع رجال الأمن الصناعي والجهات الأمنية من أجل سلامتهم، وذلك من خلال الابتعاد بمسافة كافية عن السياج الحديدي، واتخاذ جسور المعابر أثناء عبورهم من جهة لأخرى عبر السكة.

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