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هطولات وحرارة ورياح بهذه المناطق.. أجواء الخميس كما يتوقعها "الحصيني"

أمطار خفيفة على مرتفعات عمان واليمن و"متوسطة" على ساحل المملكة الغربي

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار خفيفة على مرتفعات: (جازان، وعمان، واليمن) اليوم الخميس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "أمطار خفيفة على مرتفعات جازان وعمان واليمن، وارتفاع طفيف في الحرارة لتكون حول معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام على معظم المناطق؛ عدا منطقة مكة، استمرار الكتلة الهوائية الحارة عليها".

وأضاف: "رياح متوسطة على الرياض والشرقية وعلى طول الساحل الغربي من المملكة".

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هطولات وحرارة ورياح بهذه المناطق.. أجواء الخميس كما يتوقعها "الحصيني"
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار خفيفة على مرتفعات: (جازان، وعمان، واليمن) اليوم الخميس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "أمطار خفيفة على مرتفعات جازان وعمان واليمن، وارتفاع طفيف في الحرارة لتكون حول معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام على معظم المناطق؛ عدا منطقة مكة، استمرار الكتلة الهوائية الحارة عليها".

وأضاف: "رياح متوسطة على الرياض والشرقية وعلى طول الساحل الغربي من المملكة".

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
08:41 AM

هطولات وحرارة ورياح بهذه المناطق.. أجواء الخميس كما يتوقعها "الحصيني"

أمطار خفيفة على مرتفعات عمان واليمن و"متوسطة" على ساحل المملكة الغربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار خفيفة على مرتفعات: (جازان، وعمان، واليمن) اليوم الخميس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "أمطار خفيفة على مرتفعات جازان وعمان واليمن، وارتفاع طفيف في الحرارة لتكون حول معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام على معظم المناطق؛ عدا منطقة مكة، استمرار الكتلة الهوائية الحارة عليها".

وأضاف: "رياح متوسطة على الرياض والشرقية وعلى طول الساحل الغربي من المملكة".

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