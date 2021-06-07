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المستشفى العسكري ينظم حملة تطعيم لمنسوبي تقني عسير ضد كورونا

نظم المستشفى العسكري بالجنوب، حملة تطعيم لمنسوبي تقني عسير ضد فيروس كورونا.

وعبر مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، عن شكره وتقديره لمدير مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب، اللواء الدكتور عبدالله بن صالح العتيبي؛ على تعاونهم المثمر والإيجابي .

وأكد "الحفظي" أن هذا التعاون جاء بناءً على التنسيق المشترك بين قيادة المنطقة الجنوبية والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، حيث تم تطعيم 90 موظفًا ومدربًا من المنشآت التدريبية بمنطقة عسير ضد فيروس كورونا، وذلك من خلال مركز اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

وأضاف مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير أن بلادنا الغالية ومواطنيها -ولله الحمد- تحظى باهتمام كبير جدًا من حكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السموالملكي، الأمير محمد بن سلمان -وفقه الله ـ حيث وفرت اللقاحات المضادة لهذا الفيروس للجميع، داعيًا الله -سبحانه وتعالى- أن يرفع هذا البلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين.

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المستشفى العسكري ينظم حملة تطعيم لمنسوبي تقني عسير ضد كورونا
سبق

نظم المستشفى العسكري بالجنوب، حملة تطعيم لمنسوبي تقني عسير ضد فيروس كورونا.

وعبر مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، عن شكره وتقديره لمدير مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب، اللواء الدكتور عبدالله بن صالح العتيبي؛ على تعاونهم المثمر والإيجابي .

وأكد "الحفظي" أن هذا التعاون جاء بناءً على التنسيق المشترك بين قيادة المنطقة الجنوبية والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، حيث تم تطعيم 90 موظفًا ومدربًا من المنشآت التدريبية بمنطقة عسير ضد فيروس كورونا، وذلك من خلال مركز اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

وأضاف مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير أن بلادنا الغالية ومواطنيها -ولله الحمد- تحظى باهتمام كبير جدًا من حكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السموالملكي، الأمير محمد بن سلمان -وفقه الله ـ حيث وفرت اللقاحات المضادة لهذا الفيروس للجميع، داعيًا الله -سبحانه وتعالى- أن يرفع هذا البلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
03:21 PM

المستشفى العسكري ينظم حملة تطعيم لمنسوبي تقني عسير ضد كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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نظم المستشفى العسكري بالجنوب، حملة تطعيم لمنسوبي تقني عسير ضد فيروس كورونا.

وعبر مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، عن شكره وتقديره لمدير مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب، اللواء الدكتور عبدالله بن صالح العتيبي؛ على تعاونهم المثمر والإيجابي .

وأكد "الحفظي" أن هذا التعاون جاء بناءً على التنسيق المشترك بين قيادة المنطقة الجنوبية والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، حيث تم تطعيم 90 موظفًا ومدربًا من المنشآت التدريبية بمنطقة عسير ضد فيروس كورونا، وذلك من خلال مركز اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

وأضاف مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير أن بلادنا الغالية ومواطنيها -ولله الحمد- تحظى باهتمام كبير جدًا من حكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السموالملكي، الأمير محمد بن سلمان -وفقه الله ـ حيث وفرت اللقاحات المضادة لهذا الفيروس للجميع، داعيًا الله -سبحانه وتعالى- أن يرفع هذا البلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين.

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