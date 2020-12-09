أسهم في إنجاز مشروعات عدة بالمشاعر المقدّسة.. أمين مكة ينعى المهندس "زين العابدين"

منها مشروع الخيام المطورة في مشعر مِنى ومنشأة الجمرات الحديثة وغيرهما

نعى أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ الراحل الدكتور حبيب زين العابدين، الذي وافته المنية أمس.

وكتبت أمانة العاصمة المقدّسة تغريدة جاء فيها: ‏يتقدم أمين العاصمة المقدّسة بالأصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي الأمانة بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور له بإذن الله تعالى، معالي الدكتور حبيب بن مصطفى زين العابدين.. سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأسهم الراحل "زين العابدين"، الذي عمل وكيلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية بالمرتبة الممتازة؛ في إنجاز عدد من المشروعات في المشاعر المقدّسة وفي خدمة ضيوف الرحمن، ومن أهم تلك المشروعات، على سبيل المثال لا الحصر؛ مشروع الخيام المطورة في مشعر مِنى، ومشروع منشأة الجمرات الحديثة، وغيرهما من المشاريع.