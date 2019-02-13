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"لجنة الأفلاج" تنهي برنامجي "فن الباريستا" و"مهارات التصوير"

أهلت 46 شابًا وفتاة لسوق العمل

أنهت لجنة تنمية الأفلاج اليوم برنامجي "فن الباريستا" ومهارات التصوير وتم خلالها تأهيل نحو 46 شابًا وفتاة لسوق العمل.

وكانت لجنة الأفلاج نظمت بالتعاون مع جمعية أعمال مطلع هذا الأسبوع "ملتقى مهارة" والذي تضمن برنامج فن "الباريستا" وتم خلاله تدريب عددٍ من شباب المحافظة على طريقة تحضير القهوة المختصة والرسم بالحليب والتبخير لتأهيلهم لسوق العمل.

كما شمل الملتقى الذي أشرف على برامجه مسؤول البرامج التنموية في اللجنة ياسر العزمة "مهارات التصوير"، حيث تعلم المتدربون والمتدربات الكثير من فنون التصوير والتعرف على أنواع الكاميرا، وزوايا التصوير، وغيرها من المهارات الأخرى في احترافية التصوير.

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"لجنة الأفلاج" تنهي برنامجي "فن الباريستا" و"مهارات التصوير"
سبق

أنهت لجنة تنمية الأفلاج اليوم برنامجي "فن الباريستا" ومهارات التصوير وتم خلالها تأهيل نحو 46 شابًا وفتاة لسوق العمل.

وكانت لجنة الأفلاج نظمت بالتعاون مع جمعية أعمال مطلع هذا الأسبوع "ملتقى مهارة" والذي تضمن برنامج فن "الباريستا" وتم خلاله تدريب عددٍ من شباب المحافظة على طريقة تحضير القهوة المختصة والرسم بالحليب والتبخير لتأهيلهم لسوق العمل.

كما شمل الملتقى الذي أشرف على برامجه مسؤول البرامج التنموية في اللجنة ياسر العزمة "مهارات التصوير"، حيث تعلم المتدربون والمتدربات الكثير من فنون التصوير والتعرف على أنواع الكاميرا، وزوايا التصوير، وغيرها من المهارات الأخرى في احترافية التصوير.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
12:04 AM

"لجنة الأفلاج" تنهي برنامجي "فن الباريستا" و"مهارات التصوير"

أهلت 46 شابًا وفتاة لسوق العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أنهت لجنة تنمية الأفلاج اليوم برنامجي "فن الباريستا" ومهارات التصوير وتم خلالها تأهيل نحو 46 شابًا وفتاة لسوق العمل.

وكانت لجنة الأفلاج نظمت بالتعاون مع جمعية أعمال مطلع هذا الأسبوع "ملتقى مهارة" والذي تضمن برنامج فن "الباريستا" وتم خلاله تدريب عددٍ من شباب المحافظة على طريقة تحضير القهوة المختصة والرسم بالحليب والتبخير لتأهيلهم لسوق العمل.

كما شمل الملتقى الذي أشرف على برامجه مسؤول البرامج التنموية في اللجنة ياسر العزمة "مهارات التصوير"، حيث تعلم المتدربون والمتدربات الكثير من فنون التصوير والتعرف على أنواع الكاميرا، وزوايا التصوير، وغيرها من المهارات الأخرى في احترافية التصوير.

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