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اكتشاف عيب فني خطير في أحد منتجات "أبل" الذكية

شكوى من حرارة زائدة بصورة مبالغ فيها في المنتج

كشفت تقارير صحفية عالمية أن عدداً محدوداً من مستخدمي أحد منتجات "أبل" الحديثة اشتكوا من عيب فني خطير ظهر في المنتج.

وقال تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إن عدداً من مُلاك ساعات "أبل ووتش إس إي" الذكية في كوريا الجنوبية، اشتكوا من حرارة زائدة بصورة مبالغ فيها في منتجاتهم.

وبدأت القصة عندما أبلغ 6 من مُلاك ساعات "أبل ووتش إس إي" من مشكلات في ارتفاع درجات حرارة ساعاتهم بصورة مبالغ فيها.

ورجحت بعض التقارير الصحفية ذلك إلى الشواحن أو البطاريات، المستخدمة بها تلك الساعات، خاصة أنها خرجت من المصدر نفسه تقريبا، ما يرجّح وجود عيوب تقنية فيها.

كما رصد المشتكون أيضاً ظهور علامة صفراء على شاشة الساعات الذكية في وقت ارتفاع درجات الحرارة تلك.

ولم تقدم "أبل" حتى الآن تفسيراً على ظهور هذا العيب الخطير، حتى الآن.

شركة أبل أبل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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اكتشاف عيب فني خطير في أحد منتجات "أبل" الذكية
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن عدداً محدوداً من مستخدمي أحد منتجات "أبل" الحديثة اشتكوا من عيب فني خطير ظهر في المنتج.

وقال تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إن عدداً من مُلاك ساعات "أبل ووتش إس إي" الذكية في كوريا الجنوبية، اشتكوا من حرارة زائدة بصورة مبالغ فيها في منتجاتهم.

وبدأت القصة عندما أبلغ 6 من مُلاك ساعات "أبل ووتش إس إي" من مشكلات في ارتفاع درجات حرارة ساعاتهم بصورة مبالغ فيها.

ورجحت بعض التقارير الصحفية ذلك إلى الشواحن أو البطاريات، المستخدمة بها تلك الساعات، خاصة أنها خرجت من المصدر نفسه تقريبا، ما يرجّح وجود عيوب تقنية فيها.

كما رصد المشتكون أيضاً ظهور علامة صفراء على شاشة الساعات الذكية في وقت ارتفاع درجات الحرارة تلك.

ولم تقدم "أبل" حتى الآن تفسيراً على ظهور هذا العيب الخطير، حتى الآن.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
12:20 PM

اكتشاف عيب فني خطير في أحد منتجات "أبل" الذكية

شكوى من حرارة زائدة بصورة مبالغ فيها في المنتج

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن عدداً محدوداً من مستخدمي أحد منتجات "أبل" الحديثة اشتكوا من عيب فني خطير ظهر في المنتج.

وقال تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إن عدداً من مُلاك ساعات "أبل ووتش إس إي" الذكية في كوريا الجنوبية، اشتكوا من حرارة زائدة بصورة مبالغ فيها في منتجاتهم.

وبدأت القصة عندما أبلغ 6 من مُلاك ساعات "أبل ووتش إس إي" من مشكلات في ارتفاع درجات حرارة ساعاتهم بصورة مبالغ فيها.

ورجحت بعض التقارير الصحفية ذلك إلى الشواحن أو البطاريات، المستخدمة بها تلك الساعات، خاصة أنها خرجت من المصدر نفسه تقريبا، ما يرجّح وجود عيوب تقنية فيها.

كما رصد المشتكون أيضاً ظهور علامة صفراء على شاشة الساعات الذكية في وقت ارتفاع درجات الحرارة تلك.

ولم تقدم "أبل" حتى الآن تفسيراً على ظهور هذا العيب الخطير، حتى الآن.

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