من "مهرجان الإبل".. "خيرات" توزّع فائض أطعمة على 2700 مستفيد

الجمعية واصلت وجودها بالكرنفال العالمي.. وهذه تفاصيل جهودها

أعلنت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، أنها جَمعتْ فائض الأطعمة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، يوم أمس الجمعة، وقامت بتوزيعه على أكثر من ٢٧٠٠ مستفيد.

وأعدّت "الجمعية" إحصائية نشرتها عبر تصميم "أنفوجرافيك"، أفادت من خلالها بأن فائض الأطعمة يوم أمس تضمن ٢١٦ من الأغنام، و٥٤ من القِعدان، و٢٦٤ كجم من الأرز الصالح، و٣٨٥٧ كجم من الأرز غير الصالح، و٢٩٣٤ كجم من اللحم الصالح، و٩٥٤ كجم من اللحم غير الصالح.

وأضافت: تم جمع هذا الفائض من ٧٩ مناسبة، اشتملت على ١٠٨٥٢ وجبة، والتوزيع غطى ٢٧١٣ مستفيداً.

وأكّدت الجمعية أن طلب سيارة حفظ النعمة، يتم من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية، أو عبر التواصل مع رقم الكنترول: ٠٥٣٧٧٧٧٢٦٦.