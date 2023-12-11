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"تعليم جدة": تعطل بالكيبل سبب انقطاع التيار بإحدى المدارس وجارٍ إصلاحه

الأهالي: منذ يومين لم يتخذ أي إجراء حتى الآن

أوضح الناطق باسم تعليم جدة حمود الصقيران بأن انقطاع التيار الكهربائي عن مدرسة حكيم بن حزام الابتدائية بحي النسيم كان بسبب تعطل الكيبل الأرضي الخارجي والداخلي، مشيراً إلى أنه يجري العمل على إصلاحه بالتعاون بين إدارة الصيانة بتعليم جدة وشركة الكهرباء .

وكان عددٌ من أولياء الأمور قد شكوا من انقطاع الكهرباء عن مدرسة حكيم بن حزام بحي النسيم بالمطار القديم منذ يومين رغم أن المدرسة يدرس بها أطفال معاقون كواحدة من المدارس التي تمارس عملية الدمج، وأكدوا لـ "سبق" أن التعليم لم يتخذ أي إجراء حتى الآن.

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"تعليم جدة": تعطل بالكيبل سبب انقطاع التيار بإحدى المدارس وجارٍ إصلاحه
سبق

أوضح الناطق باسم تعليم جدة حمود الصقيران بأن انقطاع التيار الكهربائي عن مدرسة حكيم بن حزام الابتدائية بحي النسيم كان بسبب تعطل الكيبل الأرضي الخارجي والداخلي، مشيراً إلى أنه يجري العمل على إصلاحه بالتعاون بين إدارة الصيانة بتعليم جدة وشركة الكهرباء .

وكان عددٌ من أولياء الأمور قد شكوا من انقطاع الكهرباء عن مدرسة حكيم بن حزام بحي النسيم بالمطار القديم منذ يومين رغم أن المدرسة يدرس بها أطفال معاقون كواحدة من المدارس التي تمارس عملية الدمج، وأكدوا لـ "سبق" أن التعليم لم يتخذ أي إجراء حتى الآن.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
04:18 PM

"تعليم جدة": تعطل بالكيبل سبب انقطاع التيار بإحدى المدارس وجارٍ إصلاحه

الأهالي: منذ يومين لم يتخذ أي إجراء حتى الآن

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
1,054

أوضح الناطق باسم تعليم جدة حمود الصقيران بأن انقطاع التيار الكهربائي عن مدرسة حكيم بن حزام الابتدائية بحي النسيم كان بسبب تعطل الكيبل الأرضي الخارجي والداخلي، مشيراً إلى أنه يجري العمل على إصلاحه بالتعاون بين إدارة الصيانة بتعليم جدة وشركة الكهرباء .

وكان عددٌ من أولياء الأمور قد شكوا من انقطاع الكهرباء عن مدرسة حكيم بن حزام بحي النسيم بالمطار القديم منذ يومين رغم أن المدرسة يدرس بها أطفال معاقون كواحدة من المدارس التي تمارس عملية الدمج، وأكدوا لـ "سبق" أن التعليم لم يتخذ أي إجراء حتى الآن.

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