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حرقوا الشاحنة بجنودها.. متشددون يقتلون 70 عسكرياً في نيجيريا

الجيش أسر عدداً من الإرهابيين

قتل 70 جنديًا نيجيريًا على الأقل في كمين استهدف موكبهم نصبه متشددون في شمال شرق البلاد، حسبما أعلن الجيش ومصادر أمنية اليوم (الثلاثاء).

أوضح عسكريان رفضا الكشف عن هويتيهما أن المتشددين أطلقوا قنابل واستخدموا السلاح الرشاش على حافلات كانت تقل جنودًا أثناء مرورها قرب قرية غورجي في ولاية بورنو أمس، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

وذكر أحدهما أن "الإرهابيين استهدفوا بشكل خاص شاحنة كانت تقل جنودًا مسلحين بأسلحة آر بي جي قبل أن يحرقوها ما أدى إلى مقتل كل من كان فيها".


وبين أنه جرى العثور على 70 جثة حتى الآن، لكن الحصيلة أعلى بالتأكيد لأن عمليات الإنقاذ متواصلة.

وأضاف أن عدة جنود آخرين أصيبوا بجروح وأسر إرهابيين آخرين.

نيجيريا قتل 70 جنديًا نيجيريًا

الرئيسية/ أخبار العالم

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حرقوا الشاحنة بجنودها.. متشددون يقتلون 70 عسكرياً في نيجيريا
سبق

قتل 70 جنديًا نيجيريًا على الأقل في كمين استهدف موكبهم نصبه متشددون في شمال شرق البلاد، حسبما أعلن الجيش ومصادر أمنية اليوم (الثلاثاء).

أوضح عسكريان رفضا الكشف عن هويتيهما أن المتشددين أطلقوا قنابل واستخدموا السلاح الرشاش على حافلات كانت تقل جنودًا أثناء مرورها قرب قرية غورجي في ولاية بورنو أمس، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

وذكر أحدهما أن "الإرهابيين استهدفوا بشكل خاص شاحنة كانت تقل جنودًا مسلحين بأسلحة آر بي جي قبل أن يحرقوها ما أدى إلى مقتل كل من كان فيها".


وبين أنه جرى العثور على 70 جثة حتى الآن، لكن الحصيلة أعلى بالتأكيد لأن عمليات الإنقاذ متواصلة.

وأضاف أن عدة جنود آخرين أصيبوا بجروح وأسر إرهابيين آخرين.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
03:20 PM

حرقوا الشاحنة بجنودها.. متشددون يقتلون 70 عسكرياً في نيجيريا

الجيش أسر عدداً من الإرهابيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل 70 جنديًا نيجيريًا على الأقل في كمين استهدف موكبهم نصبه متشددون في شمال شرق البلاد، حسبما أعلن الجيش ومصادر أمنية اليوم (الثلاثاء).

أوضح عسكريان رفضا الكشف عن هويتيهما أن المتشددين أطلقوا قنابل واستخدموا السلاح الرشاش على حافلات كانت تقل جنودًا أثناء مرورها قرب قرية غورجي في ولاية بورنو أمس، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

وذكر أحدهما أن "الإرهابيين استهدفوا بشكل خاص شاحنة كانت تقل جنودًا مسلحين بأسلحة آر بي جي قبل أن يحرقوها ما أدى إلى مقتل كل من كان فيها".


وبين أنه جرى العثور على 70 جثة حتى الآن، لكن الحصيلة أعلى بالتأكيد لأن عمليات الإنقاذ متواصلة.

وأضاف أن عدة جنود آخرين أصيبوا بجروح وأسر إرهابيين آخرين.

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