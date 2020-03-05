توقعات بزيادة أعدادهم خلال 5 أعوام.. دولتان يتمركز فيهما "أثرياء الخليج"
شريك "نايت فرانك" المساعد عن المعدل: يظل قويًّا.. و"بيلي": آسيا ستفوق أوروبا
يُتوقع أن يرتفع عدد الأفراد الأثرياء في دول الخليج بنسبة 26% خلال السنوات الخمس المقبلة؛ ليصل إلى أكثر من 9100؛ وفقًا لأحدث تقرير للثروة من "نايت فرانك" للاستشارات.
وسيتمركز 57% من هؤلاء الأثرياء في المملكة العربية السعودية، و23% في الإمارات العربية المتحدة.
وأظهرت البيانات أن من المتوقع أن يرتفع عدد الأثرياء على مستوى العالم بنسبة 27% في السنوات الخمس المقبلة إلى ما يقل قليلًا عن 650 ألف شخص.
وقال تيمور خان، الشريك المساعد في نايت فرانك الشرق الأوسط: "من المتوقع أن يظل معدل تكوين الثروة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قويًّا".
وقال رئيس الأبحاث العالمية في "نايت فرانك"، ليام بيلي: "يتوقع نايت فرانك أنه بحلول عام 2024، أن تكون آسيا ثاني أكبر مركز للثروة في العالم، وتتفوق على أوروبا".
أثرياء الخليج
نايت فرانك للاستشارات
المملكة العربية السعودية
الإمارات
توقعات بزيادة أعدادهم خلال 5 أعوام.. دولتان يتمركز فيهما "أثرياء الخليج"
خالد علي
سبق
2020-03-05
يُتوقع أن يرتفع عدد الأفراد الأثرياء في دول الخليج بنسبة 26% خلال السنوات الخمس المقبلة؛ ليصل إلى أكثر من 9100؛ وفقًا لأحدث تقرير للثروة من "نايت فرانك" للاستشارات.
وسيتمركز 57% من هؤلاء الأثرياء في المملكة العربية السعودية، و23% في الإمارات العربية المتحدة.
وأظهرت البيانات أن من المتوقع أن يرتفع عدد الأثرياء على مستوى العالم بنسبة 27% في السنوات الخمس المقبلة إلى ما يقل قليلًا عن 650 ألف شخص.
وقال تيمور خان، الشريك المساعد في نايت فرانك الشرق الأوسط: "من المتوقع أن يظل معدل تكوين الثروة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قويًّا".
وقال رئيس الأبحاث العالمية في "نايت فرانك"، ليام بيلي: "يتوقع نايت فرانك أنه بحلول عام 2024، أن تكون آسيا ثاني أكبر مركز للثروة في العالم، وتتفوق على أوروبا".
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:43 PM
توقعات بزيادة أعدادهم خلال 5 أعوام.. دولتان يتمركز فيهما "أثرياء الخليج"
شريك "نايت فرانك" المساعد عن المعدل: يظل قويًّا.. و"بيلي": آسيا ستفوق أوروبا
يُتوقع أن يرتفع عدد الأفراد الأثرياء في دول الخليج بنسبة 26% خلال السنوات الخمس المقبلة؛ ليصل إلى أكثر من 9100؛ وفقًا لأحدث تقرير للثروة من "نايت فرانك" للاستشارات.
وسيتمركز 57% من هؤلاء الأثرياء في المملكة العربية السعودية، و23% في الإمارات العربية المتحدة.
وأظهرت البيانات أن من المتوقع أن يرتفع عدد الأثرياء على مستوى العالم بنسبة 27% في السنوات الخمس المقبلة إلى ما يقل قليلًا عن 650 ألف شخص.
وقال تيمور خان، الشريك المساعد في نايت فرانك الشرق الأوسط: "من المتوقع أن يظل معدل تكوين الثروة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قويًّا".
وقال رئيس الأبحاث العالمية في "نايت فرانك"، ليام بيلي: "يتوقع نايت فرانك أنه بحلول عام 2024، أن تكون آسيا ثاني أكبر مركز للثروة في العالم، وتتفوق على أوروبا".