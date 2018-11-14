الحايلي وكعكي يعودان لإدارة نادي الاتحاد
آل الشيخ يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس الإدارة
أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، وجاء كالآتي:
نواف المقيرن – رئيسًا.
لؤي هشام ناظر - نائبًا للرئيس.
ياسر نصيف - الأمين العام.
أنمار الحايلي – عضوًا.
أحمد كعكي – عضوًا.
محيي الدين صالح كامل –عضوًا.
عبدالله كبوها – عضوًا.
الحايلي وكعكي يعودان لإدارة نادي الاتحاد
عبدالعزيز السلمي
سبق
2018-11-14
أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، وجاء كالآتي:
نواف المقيرن – رئيسًا.
لؤي هشام ناظر - نائبًا للرئيس.
ياسر نصيف - الأمين العام.
أنمار الحايلي – عضوًا.
أحمد كعكي – عضوًا.
محيي الدين صالح كامل –عضوًا.
عبدالله كبوها – عضوًا.
14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
08:20 PM
الحايلي وكعكي يعودان لإدارة نادي الاتحاد
آل الشيخ يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس الإدارة
أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، وجاء كالآتي:
نواف المقيرن – رئيسًا.
لؤي هشام ناظر - نائبًا للرئيس.
ياسر نصيف - الأمين العام.
أنمار الحايلي – عضوًا.
أحمد كعكي – عضوًا.
محيي الدين صالح كامل –عضوًا.
عبدالله كبوها – عضوًا.