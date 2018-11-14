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الحايلي وكعكي يعودان لإدارة نادي الاتحاد

آل الشيخ يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس الإدارة

‏أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، وجاء كالآتي:

نواف المقيرن – رئيسًا.

لؤي هشام ناظر - نائبًا للرئيس.

ياسر نصيف - الأمين العام.

أنمار الحايلي – عضوًا.

أحمد كعكي – عضوًا.

محيي الدين صالح كامل –عضوًا.

عبدالله كبوها – عضوًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الحايلي وكعكي يعودان لإدارة نادي الاتحاد
سبق

‏أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، وجاء كالآتي:

نواف المقيرن – رئيسًا.

لؤي هشام ناظر - نائبًا للرئيس.

ياسر نصيف - الأمين العام.

أنمار الحايلي – عضوًا.

أحمد كعكي – عضوًا.

محيي الدين صالح كامل –عضوًا.

عبدالله كبوها – عضوًا.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
08:20 PM

الحايلي وكعكي يعودان لإدارة نادي الاتحاد

آل الشيخ يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس الإدارة

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
2
5,338

‏أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، وجاء كالآتي:

نواف المقيرن – رئيسًا.

لؤي هشام ناظر - نائبًا للرئيس.

ياسر نصيف - الأمين العام.

أنمار الحايلي – عضوًا.

أحمد كعكي – عضوًا.

محيي الدين صالح كامل –عضوًا.

عبدالله كبوها – عضوًا.

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