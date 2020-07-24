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"الصحة" تعلن تسجيل 2378 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 262772

"مشاط" كاشفًا معايير الحج: لا مفاضلة ولم يختر المرموقين من المقيمين

قال: 30٪ من السعوديين وهم "الصحيون" الذين واجهوا "كورونا" وتعافوا

‏أكد نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن اختيار حجاج هذا العام من خلال البوابة الإلكترونية، ولا يوجد تَفاضل إطلاقًا في اختيار الحجاج إلا بالمعايير الصحية التي أعلنت في وسائل الإعلام.

وأضاف "مشاط"، عبر برنامج "mbc في أسبوع"، أنه تم اختيار 30٪ من الحجاج السعوديين، وهم الممارسون الصحيون الذين واجهوا فيروس كورونا وتم معافاتهم بحمد لله، وأما بالنسبة للحجاج المقيمين فتم فتح البوابة الإلكترونية وإتاحة الفرصة لهم بالتسجيل، وتم اختيارهم وفقًا للمعايير الصحية دون مفاضلة بينهم، ونسبتهم 70٪ من أعداد الحجاج لهذا العام.

وبيّن: "لم يتم اختيار الحجاج من الدبلوماسيين أو ممثلي الدول أو الشخصيات المرموقة من المقيمين".

نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مشاط" كاشفًا معايير الحج: لا مفاضلة ولم يختر المرموقين من المقيمين
سبق

‏أكد نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن اختيار حجاج هذا العام من خلال البوابة الإلكترونية، ولا يوجد تَفاضل إطلاقًا في اختيار الحجاج إلا بالمعايير الصحية التي أعلنت في وسائل الإعلام.

وأضاف "مشاط"، عبر برنامج "mbc في أسبوع"، أنه تم اختيار 30٪ من الحجاج السعوديين، وهم الممارسون الصحيون الذين واجهوا فيروس كورونا وتم معافاتهم بحمد لله، وأما بالنسبة للحجاج المقيمين فتم فتح البوابة الإلكترونية وإتاحة الفرصة لهم بالتسجيل، وتم اختيارهم وفقًا للمعايير الصحية دون مفاضلة بينهم، ونسبتهم 70٪ من أعداد الحجاج لهذا العام.

وبيّن: "لم يتم اختيار الحجاج من الدبلوماسيين أو ممثلي الدول أو الشخصيات المرموقة من المقيمين".

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
04:45 PM

"مشاط" كاشفًا معايير الحج: لا مفاضلة ولم يختر المرموقين من المقيمين

قال: 30٪ من السعوديين وهم "الصحيون" الذين واجهوا "كورونا" وتعافوا

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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1,108

‏أكد نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن اختيار حجاج هذا العام من خلال البوابة الإلكترونية، ولا يوجد تَفاضل إطلاقًا في اختيار الحجاج إلا بالمعايير الصحية التي أعلنت في وسائل الإعلام.

وأضاف "مشاط"، عبر برنامج "mbc في أسبوع"، أنه تم اختيار 30٪ من الحجاج السعوديين، وهم الممارسون الصحيون الذين واجهوا فيروس كورونا وتم معافاتهم بحمد لله، وأما بالنسبة للحجاج المقيمين فتم فتح البوابة الإلكترونية وإتاحة الفرصة لهم بالتسجيل، وتم اختيارهم وفقًا للمعايير الصحية دون مفاضلة بينهم، ونسبتهم 70٪ من أعداد الحجاج لهذا العام.

وبيّن: "لم يتم اختيار الحجاج من الدبلوماسيين أو ممثلي الدول أو الشخصيات المرموقة من المقيمين".

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38 مليار ..

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