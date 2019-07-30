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شاهد.. "كشافة لجنة الأفلاج" تستعد للمشاركة في خدمة الحجاج

بـ 6 دورات تدريبية في المعسكر الإعدادي

أنهت كشافة لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج استعدادها للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج للعام الحالي 1440هـ، وذلك بتأهيل أعضاء الفرقة وتدريبهم وإلحاقهم بنحو ست دورات تدريبية في المعسكر الإعدادي.

وشملت برامج الإعداد دورة في مهارات المسح والإرشاد ودورة فن التعامل مع الحجاج، وهي من المهام المهمة المناطة بالكشافة أثناء المشاركة في خدمة الحجاج، كذلك دورة التفويج، ودورة البرامج والمشاركات.


كما شملت البرامج الإعدادية للمشاركين بمعسكرات الخدمة العامة من أعضاء الفرقة الكشفية دورة الدفاع المدني ودورة في الإسعافات الأولية.

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شاهد.. "كشافة لجنة الأفلاج" تستعد للمشاركة في خدمة الحجاج
سبق

أنهت كشافة لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج استعدادها للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج للعام الحالي 1440هـ، وذلك بتأهيل أعضاء الفرقة وتدريبهم وإلحاقهم بنحو ست دورات تدريبية في المعسكر الإعدادي.

وشملت برامج الإعداد دورة في مهارات المسح والإرشاد ودورة فن التعامل مع الحجاج، وهي من المهام المهمة المناطة بالكشافة أثناء المشاركة في خدمة الحجاج، كذلك دورة التفويج، ودورة البرامج والمشاركات.


كما شملت البرامج الإعدادية للمشاركين بمعسكرات الخدمة العامة من أعضاء الفرقة الكشفية دورة الدفاع المدني ودورة في الإسعافات الأولية.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
10:29 PM

شاهد.. "كشافة لجنة الأفلاج" تستعد للمشاركة في خدمة الحجاج

بـ 6 دورات تدريبية في المعسكر الإعدادي

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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أنهت كشافة لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج استعدادها للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج للعام الحالي 1440هـ، وذلك بتأهيل أعضاء الفرقة وتدريبهم وإلحاقهم بنحو ست دورات تدريبية في المعسكر الإعدادي.

وشملت برامج الإعداد دورة في مهارات المسح والإرشاد ودورة فن التعامل مع الحجاج، وهي من المهام المهمة المناطة بالكشافة أثناء المشاركة في خدمة الحجاج، كذلك دورة التفويج، ودورة البرامج والمشاركات.


كما شملت البرامج الإعدادية للمشاركين بمعسكرات الخدمة العامة من أعضاء الفرقة الكشفية دورة الدفاع المدني ودورة في الإسعافات الأولية.

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10 مليارات ..

17 يوليو
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200 مليون

200 مليون

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