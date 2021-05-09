مرور الطائف يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جدًّا

ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود مركبة بسرعة عالية جدًّا، معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال المرور عبر حسابه في تويتر: مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
مرور الطائف يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جدًّا
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-05-09
ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود مركبة بسرعة عالية جدًّا، معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال المرور عبر حسابه في تويتر: مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
07:45 PM
مرور الطائف يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جدًّا
ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود مركبة بسرعة عالية جدًّا، معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال المرور عبر حسابه في تويتر: مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.