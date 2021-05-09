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مرور الطائف يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جدًّا

أكد إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة ضده بالنظام

ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود مركبة بسرعة عالية جدًّا، معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

مرور محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مرور الطائف يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جدًّا
سبق

ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود مركبة بسرعة عالية جدًّا، معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
07:45 PM

مرور الطائف يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جدًّا

أكد إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة ضده بالنظام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,428

ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود مركبة بسرعة عالية جدًّا، معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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