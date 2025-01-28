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قبل تصديرها من ميناء بيروت.. لبنان يضبط شحنة مخدرات تزن 13 طناً

تتضمن حبوب كبتاجون

ضبطت السلطات اللبنانية، اليوم (الخميس) شحنة من المخدرات تقدر بـ13 طناً في مرفأ بيروت.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن الشرطة القضائية ضبطت شحنة مواد مخدرة تتضمن حبوب الكبتاجون في مرفأ بيروت.

وأضافت أن العملية تمت بالتعاون بين الشرطة القضائية والجمارك.

وأوضحت أن الشحنة كانت متجهة إلى نيجيريا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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قبل تصديرها من ميناء بيروت.. لبنان يضبط شحنة مخدرات تزن 13 طناً
سبق

ضبطت السلطات اللبنانية، اليوم (الخميس) شحنة من المخدرات تقدر بـ13 طناً في مرفأ بيروت.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن الشرطة القضائية ضبطت شحنة مواد مخدرة تتضمن حبوب الكبتاجون في مرفأ بيروت.

وأضافت أن العملية تمت بالتعاون بين الشرطة القضائية والجمارك.

وأوضحت أن الشحنة كانت متجهة إلى نيجيريا.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
04:04 PM

قبل تصديرها من ميناء بيروت.. لبنان يضبط شحنة مخدرات تزن 13 طناً

تتضمن حبوب كبتاجون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,329

ضبطت السلطات اللبنانية، اليوم (الخميس) شحنة من المخدرات تقدر بـ13 طناً في مرفأ بيروت.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن الشرطة القضائية ضبطت شحنة مواد مخدرة تتضمن حبوب الكبتاجون في مرفأ بيروت.

وأضافت أن العملية تمت بالتعاون بين الشرطة القضائية والجمارك.

وأوضحت أن الشحنة كانت متجهة إلى نيجيريا.

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