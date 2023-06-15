النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجران.. إغلاق 32 محلاً مخالفاً للإجراءات الوقائية

الأمانة نفّذت 640 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين

نفّذت أمانة منطقة نجران خلال اليومين الماضيين، 640 جولة رقابية على المنشآت التجارية بمدينة نجران، للتأكد من تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل؛ أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 32 محلاً مخالفاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا، لوجود عدد من المخالفات تمثل في عدم الالتزام بالزي الرسمي، وعدم لبس الكمامات والقفازات، إذ جرى إغلاق المحال المخالفة وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحقها.

وبيّن أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوّقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بشكل مكثّف على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.

أمانة منطقة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نجران.. إغلاق 32 محلاً مخالفاً للإجراءات الوقائية
سبق

نفّذت أمانة منطقة نجران خلال اليومين الماضيين، 640 جولة رقابية على المنشآت التجارية بمدينة نجران، للتأكد من تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل؛ أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 32 محلاً مخالفاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا، لوجود عدد من المخالفات تمثل في عدم الالتزام بالزي الرسمي، وعدم لبس الكمامات والقفازات، إذ جرى إغلاق المحال المخالفة وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحقها.

وبيّن أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوّقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بشكل مكثّف على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
11:56 AM

نجران.. إغلاق 32 محلاً مخالفاً للإجراءات الوقائية

الأمانة نفّذت 640 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
288

نفّذت أمانة منطقة نجران خلال اليومين الماضيين، 640 جولة رقابية على المنشآت التجارية بمدينة نجران، للتأكد من تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل؛ أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 32 محلاً مخالفاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا، لوجود عدد من المخالفات تمثل في عدم الالتزام بالزي الرسمي، وعدم لبس الكمامات والقفازات، إذ جرى إغلاق المحال المخالفة وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحقها.

وبيّن أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوّقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بشكل مكثّف على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,108
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,786
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,700
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,235

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة