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وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره اليوناني تدعيم العلاقات الثنائية

عبر اتصال هاتفي تناول أطر التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس.
وبحث الوزيران خلال الاتصال سبل تدعيم العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة لاستعراض المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

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وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره اليوناني تدعيم العلاقات الثنائية
سبق

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس.
وبحث الوزيران خلال الاتصال سبل تدعيم العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة لاستعراض المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
04:27 PM

وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره اليوناني تدعيم العلاقات الثنائية

عبر اتصال هاتفي تناول أطر التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس.
وبحث الوزيران خلال الاتصال سبل تدعيم العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة لاستعراض المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

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