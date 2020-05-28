النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ارتفاع عدد الحالات المتعافية إلى 54553 حالة ولله الحمد

"الصحة" تعلن تسجيل 1644 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 80185

طيران رئاسة أمن الدولة ينقذ مسنًّا في قمة جبل بالمدينة المنورة

تعرض لإصابة في فقرات الظهر.. وتعذّر نقله لوعورة المنطقة

نفذت القيادة العامة لطيران الأمن التابعة لرئاسة أمن الدولة، مهمة إنقاذ مواطن في العقد السابع من العمر تعرض لإصابة في فقرات الظهر، في أعلى قمة جبل رضوى بينبع النخيل.

وقد ورد لمركز عمليات القيادة العامة لطيران الأمن، صباح اليوم، بلاغ من المديرية العامة للدفاع المدني عن تعرض مواطن سبعيني لإصابة في فقرات الظهر بقمة جبل رضوى في ينبع النخيل بمنطقة المدينة المنورة، وتعذّر نقله بواسطة فرق الدفاع المدني لوعورة المنطقة.

وباشرت إحدى طائرات الأمن بقاعدة طيران الأمن في منطقة مكة المكرمة فور تلقي البلاغ تنفيذ المهمة، وإنقاذ المصاب، وذلك في تمام الساعة 7:35 صباحًا، وتقديم الرعاية الطبية، وتسليم المصاب بعد ذلك للفرق الإسعافية التابعة للدفاع المدني.

يذكر أن طائرات طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة مجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ومزوّدة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تمكّنها من تنفيذ مثل هذه المهام، وما تتطلبه من سرعة ودقة في التنفيذ للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

طيران رئاسة أمن الدولة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طيران رئاسة أمن الدولة ينقذ مسنًّا في قمة جبل بالمدينة المنورة
سبق

نفذت القيادة العامة لطيران الأمن التابعة لرئاسة أمن الدولة، مهمة إنقاذ مواطن في العقد السابع من العمر تعرض لإصابة في فقرات الظهر، في أعلى قمة جبل رضوى بينبع النخيل.

وقد ورد لمركز عمليات القيادة العامة لطيران الأمن، صباح اليوم، بلاغ من المديرية العامة للدفاع المدني عن تعرض مواطن سبعيني لإصابة في فقرات الظهر بقمة جبل رضوى في ينبع النخيل بمنطقة المدينة المنورة، وتعذّر نقله بواسطة فرق الدفاع المدني لوعورة المنطقة.

وباشرت إحدى طائرات الأمن بقاعدة طيران الأمن في منطقة مكة المكرمة فور تلقي البلاغ تنفيذ المهمة، وإنقاذ المصاب، وذلك في تمام الساعة 7:35 صباحًا، وتقديم الرعاية الطبية، وتسليم المصاب بعد ذلك للفرق الإسعافية التابعة للدفاع المدني.

يذكر أن طائرات طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة مجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ومزوّدة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تمكّنها من تنفيذ مثل هذه المهام، وما تتطلبه من سرعة ودقة في التنفيذ للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
05:39 PM
اخر تعديل
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
05:51 PM

طيران رئاسة أمن الدولة ينقذ مسنًّا في قمة جبل بالمدينة المنورة

تعرض لإصابة في فقرات الظهر.. وتعذّر نقله لوعورة المنطقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,096

نفذت القيادة العامة لطيران الأمن التابعة لرئاسة أمن الدولة، مهمة إنقاذ مواطن في العقد السابع من العمر تعرض لإصابة في فقرات الظهر، في أعلى قمة جبل رضوى بينبع النخيل.

وقد ورد لمركز عمليات القيادة العامة لطيران الأمن، صباح اليوم، بلاغ من المديرية العامة للدفاع المدني عن تعرض مواطن سبعيني لإصابة في فقرات الظهر بقمة جبل رضوى في ينبع النخيل بمنطقة المدينة المنورة، وتعذّر نقله بواسطة فرق الدفاع المدني لوعورة المنطقة.

وباشرت إحدى طائرات الأمن بقاعدة طيران الأمن في منطقة مكة المكرمة فور تلقي البلاغ تنفيذ المهمة، وإنقاذ المصاب، وذلك في تمام الساعة 7:35 صباحًا، وتقديم الرعاية الطبية، وتسليم المصاب بعد ذلك للفرق الإسعافية التابعة للدفاع المدني.

يذكر أن طائرات طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة مجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ومزوّدة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تمكّنها من تنفيذ مثل هذه المهام، وما تتطلبه من سرعة ودقة في التنفيذ للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,592
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,875
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,899
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,669

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة