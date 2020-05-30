تعرف على "الأفعال المُجرَمة" للمشاغبين في المطارات وعلى متن الطائرات

تبدأ المرحلة الأولى لاستئناف الرحلات الداخلية في 13 مطاراً

بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني استئناف الرحلات الجوية الداخلية ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية السعودية الأربع، أوضحت الهيئة، في الدليل الاسترشادي للتشغيل في ظل جائحة كورونا والخاص بالمطارات والناقلات الجوية، أنه سيتم تطبيق إجراءات أمن الطيران للأفعال المجرمة التي يقوم بها المشاغبون في المطارات وعلى متن الطائرة.

وأوضحت أن هذه الأفعالي هي كالتالي: عدم الالتزام بالتعليمات بشأن إجرءات الصحة العامة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: عدم الالتزام بالتباعد، وعدم ارتداء الكمامات، وتعمد البلاغ الكاذب وإثارة الهلع، وادعاء الإصابة بكورونا، وتعمد نقل العدوى للآخرين، وتعمد تلويث المرافق، والبلاغ الكاذب بوجود إصابة أو بلاغ بالاشتباه.

يذكر أن استئناف الرحلات الجوية الداخلية سيكون على مراحل ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين، وتتضمن المرحلة الأولى تشغيل مطارات الآتية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي ومطار الملك سعود بالباحة ومطار نجران.