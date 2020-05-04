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إيران تتجه صوب الـ 100 ألف إصابة بكورونا معلنة 1223 جديدة

"الصحة": تسجيل 74 وفاة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6277 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 98647 حالة.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي الإثنين: تم تسجيل 74 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6277 حالة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران تتجه صوب الـ 100 ألف إصابة بكورونا معلنة 1223 جديدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 98647 حالة.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي الإثنين: تم تسجيل 74 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6277 حالة.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
01:41 PM

إيران تتجه صوب الـ 100 ألف إصابة بكورونا معلنة 1223 جديدة

"الصحة": تسجيل 74 وفاة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6277 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 98647 حالة.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي الإثنين: تم تسجيل 74 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6277 حالة.

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