وقالت الوزارة في بيانها اليومي الإثنين: تم تسجيل 74 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6277 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 98647 حالة.

إيران تتجه صوب الـ 100 ألف إصابة بكورونا معلنة 1223 جديدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-04 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 98647 حالة. وقالت الوزارة في بيانها اليومي الإثنين: تم تسجيل 74 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6277 حالة.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 01:41 PM

إيران تتجه صوب الـ 100 ألف إصابة بكورونا معلنة 1223 جديدة "الصحة": تسجيل 74 وفاة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6277 حالة





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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 98647 حالة.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي الإثنين: تم تسجيل 74 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6277 حالة.