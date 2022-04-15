مستشفى ظلم ينفِّذ جولات ميدانية على مقار العمل وسكن العمالة لمنع انتشار "كورونا"

بتوجيهات مدير "صحة الطائف".. وفحص مبكر وحملات توعوية للمقيمين

واصل مستشفى ظلم العام تكثيف إجراءاته الاحترازية والوقائية لحماية سكان المنطقة وعابري طرقها من فيروس كورونا.

وتنفيذًا لتوجيهات سعيد القحطاني، مدير الشؤون الصحية بالطائف، واصلت الفِرق الطبية المتخصصة بمستشفى ظلم العام جولاتها للكشف المبكر على العمالة داخل مقار سكنها وعملها في المنطقة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

الفِرق زارت محطات الوقود والاستراحات الواقعة على الطرق الرئيسية، كما تمت زيارة مقار سكن العمالة في تلك المواقع، وجرى قياس درجات الحرارة للعاملين والعمالة والمسافرين، والتحقق من عدم وجود الأعراض عليهم، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم.

وكان مستشفى ظلم العام قد كثف من إجراءاته الاحترازية والوقائية والتوعوية، التي تضمنت وضع نقاط فرز على مداخل المنطقة، وكذلك نقاط فرز للموظفين على مداخل المستشفى، وتكثيف الإجراءات الاحترازية داخل قسم الطوارئ وأقسام التنويم، واتخاذ إجراءات تقلل من المراجعين والزوار بتقديم الخدمات لهم عن بُعد، إضافة لتنفيذ حملات توعوية مكثفة، ومبادرة تعقيم أجهزة الصرف الآلي، والتوعية داخل المحال التجارية.