"الفرنسي" يطلق خدمة فتح الحساب للأفراد رقميًا وبميزتين حصريتين لأول مرة بالسعودية

عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق موبايل دون الحاجة إلى زيارة الفرع

أطلق البنك السعودي الفرنسي خدمة فتح الحساب للعملاء الأفراد بطريقة رقمية وبميزتين حصريتين لأول مرة بالمملكة عبر موقع البنك الإلكتروني www.alfransi.com.sa وتطبيق الفرنسي موبايل من أي مكان وخلال وقت قصير دون الحاجة إلى زيارة الفرع للتوقيع على مستندات لفتح الحساب.

والميزتان الحصريتان اللتان تقدمهما هذه الخدمة هما الإيداع الفوري بالحساب عبر تغذيته من أي بطاقة مصرفية، وأيضًا إصدار بطاقة "مدى" رقمية يمكن للعميل إضافتها بشكل مباشر إلى محافظ الدفع الرقمية (Mada Pay و Apple Pay).

وعلّق ريّان بن محمد فايز العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي بقوله: "نحرص دائمًا على توفير مزايا تنافسية في الخدمات المصرفية لعملائنا، وذلك في إطار إستراتيجية البنك التي تستهدف بالمقام الأول تحسين تجربة العميل بالاعتماد على تطبيق أحدث التقنيات المالية الرقمية واستقطاب أفضل الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم حلول مصرفية مبتكرة".

وأشار إلى أن كل ذلك يأتي سعيًا من البنك إلى تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه بكل يسر وسهولة وحرصه على توفير أحدث الحلول الرقمية المتطورة للعملاء.

وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البيئة التجريبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA SANDBOX) التي أتاحت للبنوك السعودية تقديم خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجات السوق المصرفية.

يُذكر أن البنك السعودي الفرنسي يقدم العديد من القنوات الإلكترونية لعملائه بهدف تسهيل إنهاء معاملاتهم، ومنها خدمة "فرنسي بلس" المصرفية عبر الإنترنت لإدارة الحسابات والمعاملات المصرفية اليومية بسهولة وأمان على مدار الساعة ومن أي مكان.

وهناك أيضًا تطبيق "فرنسي موبايل" لجميع الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها العملاء لتسهيل المعاملات المصرفية من حوالات وبطاقات ائتمانية وخدمات سداد. أما خدمة "فرنسي فون"، فهي خدمة الهاتف المصرفي التفاعلية المتطورة، التي تمكن من إنجاز العديد من الخدمات المصرفية من خلال الهاتف على مدار الساعة دون التقيد بساعات عمل الفروع.

ويعد "فرنسي كونكشن" فرعًا ذاتي الخدمة حيث يمكن للعملاء إجراء جميع معاملاتهم المصرفية بأقصى درجات السهولة.



كما تمكن خدمة "صرّاف الفرنسي" من إجراء جميع المعاملات المصرفية.