"حساب المواطن" ينفذ 5.5 مليون عملية تشغيلية في عام 2021

أتم التعامل مع قرابة 627 ألف طلب واستفسار عبر حساباته

نفّذ برنامج حساب المواطن، 5.5 مليون عملية تشغيلية في عام 2021م، على جميع منصاته المتمثلة في صوتك مسموع ومركز الاتصال وحساب خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، إضافة إلى مراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات.

وأوضح مدير عام التواصل عبدالله الهاجري، أن فريق مركز الاتصال استقبل أكثر من 1.6 مليون اتصال على الرقم الموحد 19912 في عام 2021م، بمتوسط سرعة رد لم يتجاوز 13 ثانية، فيما قام البرنامج بمعالجة 15 ألف طلب تقني، وراجع حوالي 2.7 مليون اعتراض على الأهلية والاستحقاق، بينما بلغ عدد المستندات المتحقق منها أكثر من 250 ألف مستند، وتعامل مع أكثر من 366 ألف طلب عبر منصة خدمة صوتك مسموع.

وذكر أن البرنامج أتم التعامل مع قرابة 627 ألف طلب واستفسار عبر حسابات البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي تويتر لجميع حسابات البرنامج، مشيدًا بجهود فريق البرنامج على تقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن وتوفير المعلومة الصحيحة في أسرع وقت ممكن لتوفير الوقت والجهد عليه، حيث تُوج البرنامج بعديد من الجوائز والشهادات خلال الفترة الماضية منها حصول البرنامج على بطولة مسار الحكومة الإلكترونية في مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات - WSIS - لعام 2021م شهادة الآيزو 2013: 27001 ISO لنظام إدارة حماية المعلومات المعتمد من قبل حلول الإدارة الخطية (LMS) والمعتمدة من خدمات الاعتماد الدولي (IAS).