المملكة تسجل 2460 حالة تعافٍ من كورونا

سجلت المملكة اليوم 2460 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 2460 حالة تعافٍ في المملكة ليصبح إجمالي المتعافين 57013 حالة.
سجلت المملكة اليوم 2460 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 2460 حالة تعافٍ في المملكة ليصبح إجمالي المتعافين 57013 حالة.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
سجلت المملكة اليوم 2460 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 2460 حالة تعافٍ في المملكة ليصبح إجمالي المتعافين 57013 حالة.
سجلت المملكة اليوم 2460 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 2460 حالة تعافٍ في المملكة ليصبح إجمالي المتعافين 57013 حالة.