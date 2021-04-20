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بعد نصيحة روسيا له بالمغادرة.. السفير الأمريكي لدى موسكو يعود إلى بلاده للتشاور

واشنطن أشارت إلى أن "سوليفان" سيرجع لعمله بعد أسابيع

أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو، اليوم الثلاثاء، أن السفير الأمريكي جون سوليفان سيعود إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع؛ لإجراء مشاورات، على خلفية توترات متزايدة بين الدولتين.

ونقلت المتحدثة باسم السفارة ريبيكا روس، عن السفير قوله: "أعتقد أنه من المهم التشاور مع زملائي الجدد في إدارة الرئيس جو بايدن في واشنطن حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا"، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيتها، بينت وزارة الخارجية الأمريكية، أن سفيرها لدى روسيا جون سوليفان، سيعود إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، قبل العودة مرة أخرى إلى موسكو في الأسابيع المقبلة".

وأشار موقع "أكسيوس" الأمريكي بيان وزارة الخارجية الأمريكية، جاء بعد ساعات من نصيحة "الكرملين" للسفير بالعودة إلى بلاده وإجراء مشاورات، وذلك في أعقاب قرار روسي بطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين رداً على عقوبات واشنطن على موسكو، الأسبوع الماضي.

ورفض "سوليفان" في وقت سابق مغادرة روسيا على الرغم من استدعاء "الكرملين" له، ونصيحته بالعودة إلى بلاده وإجراء مشاورات، في أعقاب العقوبات الأمريكية على روسيا.

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بعد نصيحة روسيا له بالمغادرة.. السفير الأمريكي لدى موسكو يعود إلى بلاده للتشاور
سبق

أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو، اليوم الثلاثاء، أن السفير الأمريكي جون سوليفان سيعود إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع؛ لإجراء مشاورات، على خلفية توترات متزايدة بين الدولتين.

ونقلت المتحدثة باسم السفارة ريبيكا روس، عن السفير قوله: "أعتقد أنه من المهم التشاور مع زملائي الجدد في إدارة الرئيس جو بايدن في واشنطن حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا"، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيتها، بينت وزارة الخارجية الأمريكية، أن سفيرها لدى روسيا جون سوليفان، سيعود إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، قبل العودة مرة أخرى إلى موسكو في الأسابيع المقبلة".

وأشار موقع "أكسيوس" الأمريكي بيان وزارة الخارجية الأمريكية، جاء بعد ساعات من نصيحة "الكرملين" للسفير بالعودة إلى بلاده وإجراء مشاورات، وذلك في أعقاب قرار روسي بطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين رداً على عقوبات واشنطن على موسكو، الأسبوع الماضي.

ورفض "سوليفان" في وقت سابق مغادرة روسيا على الرغم من استدعاء "الكرملين" له، ونصيحته بالعودة إلى بلاده وإجراء مشاورات، في أعقاب العقوبات الأمريكية على روسيا.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
02:25 PM

بعد نصيحة روسيا له بالمغادرة.. السفير الأمريكي لدى موسكو يعود إلى بلاده للتشاور

واشنطن أشارت إلى أن "سوليفان" سيرجع لعمله بعد أسابيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو، اليوم الثلاثاء، أن السفير الأمريكي جون سوليفان سيعود إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع؛ لإجراء مشاورات، على خلفية توترات متزايدة بين الدولتين.

ونقلت المتحدثة باسم السفارة ريبيكا روس، عن السفير قوله: "أعتقد أنه من المهم التشاور مع زملائي الجدد في إدارة الرئيس جو بايدن في واشنطن حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا"، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيتها، بينت وزارة الخارجية الأمريكية، أن سفيرها لدى روسيا جون سوليفان، سيعود إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، قبل العودة مرة أخرى إلى موسكو في الأسابيع المقبلة".

وأشار موقع "أكسيوس" الأمريكي بيان وزارة الخارجية الأمريكية، جاء بعد ساعات من نصيحة "الكرملين" للسفير بالعودة إلى بلاده وإجراء مشاورات، وذلك في أعقاب قرار روسي بطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين رداً على عقوبات واشنطن على موسكو، الأسبوع الماضي.

ورفض "سوليفان" في وقت سابق مغادرة روسيا على الرغم من استدعاء "الكرملين" له، ونصيحته بالعودة إلى بلاده وإجراء مشاورات، في أعقاب العقوبات الأمريكية على روسيا.

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