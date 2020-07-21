النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. شخصيات إسلامية بكمبوديا وتايلاند تدعو بالشفاء العاجل لخادم الحرمين

عبر برقيات بتصاميم وبروشورات تلقتها "الإسلامية"

تلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في مكتب المستشار الإسلامي بتايلاند؛ برقيات من رؤساء عدد من الجمعيات الإسلامية في دولتي كمبوديا وتايلاند، رفعوا خلالها أكف الضراعة إلى الله بأن يمن بالشفاء العاجل على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –يحفظه الله- داعية الله له بدوام الصحة والعافية.

جاء ذلك من خلال كروت دعوية إلكترونية صدرت من تلك الجمعيات الإسلامية في الدولتين بعد إعلان الديوان الملكي عن تعرض خادم الحرمين الشريفين لوعكة صحية الأحد الماضي، دخل على إثرها مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لتلقي العلاج اللازم.

وحملت تلك البروشورات عبارات الدعاء للمولى -عز وجل- بأن يشفي خادم الحرمين الشريفين عاجلًا غير آجل، وأن يمده بالصحة والعافية، وأن يبقيه ذخراً للإسلام والمسلمين.


وتأتي هذه البرقيات لتعبر عن حب المسلمين في أنحاء العالم لخادم الحرمين الشريفين، وامتنانه لما قدمه الملك سلمان للإسلام والمسلمين في كافة مشارق الأرض ومغاربها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. شخصيات إسلامية بكمبوديا وتايلاند تدعو بالشفاء العاجل لخادم الحرمين
سبق

تلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في مكتب المستشار الإسلامي بتايلاند؛ برقيات من رؤساء عدد من الجمعيات الإسلامية في دولتي كمبوديا وتايلاند، رفعوا خلالها أكف الضراعة إلى الله بأن يمن بالشفاء العاجل على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –يحفظه الله- داعية الله له بدوام الصحة والعافية.

جاء ذلك من خلال كروت دعوية إلكترونية صدرت من تلك الجمعيات الإسلامية في الدولتين بعد إعلان الديوان الملكي عن تعرض خادم الحرمين الشريفين لوعكة صحية الأحد الماضي، دخل على إثرها مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لتلقي العلاج اللازم.

وحملت تلك البروشورات عبارات الدعاء للمولى -عز وجل- بأن يشفي خادم الحرمين الشريفين عاجلًا غير آجل، وأن يمده بالصحة والعافية، وأن يبقيه ذخراً للإسلام والمسلمين.


وتأتي هذه البرقيات لتعبر عن حب المسلمين في أنحاء العالم لخادم الحرمين الشريفين، وامتنانه لما قدمه الملك سلمان للإسلام والمسلمين في كافة مشارق الأرض ومغاربها.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
09:21 PM

شاهد.. شخصيات إسلامية بكمبوديا وتايلاند تدعو بالشفاء العاجل لخادم الحرمين

عبر برقيات بتصاميم وبروشورات تلقتها "الإسلامية"

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
2,899

تلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في مكتب المستشار الإسلامي بتايلاند؛ برقيات من رؤساء عدد من الجمعيات الإسلامية في دولتي كمبوديا وتايلاند، رفعوا خلالها أكف الضراعة إلى الله بأن يمن بالشفاء العاجل على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –يحفظه الله- داعية الله له بدوام الصحة والعافية.

جاء ذلك من خلال كروت دعوية إلكترونية صدرت من تلك الجمعيات الإسلامية في الدولتين بعد إعلان الديوان الملكي عن تعرض خادم الحرمين الشريفين لوعكة صحية الأحد الماضي، دخل على إثرها مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لتلقي العلاج اللازم.

وحملت تلك البروشورات عبارات الدعاء للمولى -عز وجل- بأن يشفي خادم الحرمين الشريفين عاجلًا غير آجل، وأن يمده بالصحة والعافية، وأن يبقيه ذخراً للإسلام والمسلمين.


وتأتي هذه البرقيات لتعبر عن حب المسلمين في أنحاء العالم لخادم الحرمين الشريفين، وامتنانه لما قدمه الملك سلمان للإسلام والمسلمين في كافة مشارق الأرض ومغاربها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,946
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,462
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,067
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,200

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة