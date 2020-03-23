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شاهد .. حيلة شخصين لكسر حظر التجوال المفروض بسبب ‫كورونا بالكويت

مغردون وصفوه بأنه تصرف غير أخلاقي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشابين بدولة الكويت يتنكران بأكياس الزبالة في حيلة لكسر حظر التجوال الذي فرضته الحكومة الكويتية لمنع انتشار فيروس كورونا، في مشهد مخالف للقيم والمسؤولية التي ينبغي أن يتحلى بها المواطن تجاه القرارات التي تتخذها الدولة لمصلحته.

وتفصيلاً، علق مغردون على المقطع بالمخالف وغير الأخلاقي لما ينبغي أن يتحلى به المواطن تجاه الأحداث التي تمر بها بلاده، فيما رأى آخرون أن هذا المقطع من قبيل جلب ولفت الانتباه لأجل الشهرة ولو على حساب مصلحة الوطن وصحة المواطنين.

يُذكر أن الكويت قررت مساء السبت الماضي فرض حظر تجوال جزئي وتمديد تعلیق العمل في كل المؤسسات الحكومية لمدة أسبوعین إضافيين، ابتداءً من الأحد، ما بين الخامسة مساء (14:00 ت.غ) وحتى الرابعة صباحًا (1:00 ت.غ) یومیًا وحتى إشعار آخر، إلى جانب تمديد العطلة في كل المؤسسات الحكومية لمدة أسبوعین إضافيين.

الكويت حظر التجوال فيروس كورونا الجديد

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شاهد .. حيلة شخصين لكسر حظر التجوال المفروض بسبب ‫كورونا بالكويت
سبق

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشابين بدولة الكويت يتنكران بأكياس الزبالة في حيلة لكسر حظر التجوال الذي فرضته الحكومة الكويتية لمنع انتشار فيروس كورونا، في مشهد مخالف للقيم والمسؤولية التي ينبغي أن يتحلى بها المواطن تجاه القرارات التي تتخذها الدولة لمصلحته.

وتفصيلاً، علق مغردون على المقطع بالمخالف وغير الأخلاقي لما ينبغي أن يتحلى به المواطن تجاه الأحداث التي تمر بها بلاده، فيما رأى آخرون أن هذا المقطع من قبيل جلب ولفت الانتباه لأجل الشهرة ولو على حساب مصلحة الوطن وصحة المواطنين.

يُذكر أن الكويت قررت مساء السبت الماضي فرض حظر تجوال جزئي وتمديد تعلیق العمل في كل المؤسسات الحكومية لمدة أسبوعین إضافيين، ابتداءً من الأحد، ما بين الخامسة مساء (14:00 ت.غ) وحتى الرابعة صباحًا (1:00 ت.غ) یومیًا وحتى إشعار آخر، إلى جانب تمديد العطلة في كل المؤسسات الحكومية لمدة أسبوعین إضافيين.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:23 AM

شاهد .. حيلة شخصين لكسر حظر التجوال المفروض بسبب ‫كورونا بالكويت

مغردون وصفوه بأنه تصرف غير أخلاقي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
4
13,694

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشابين بدولة الكويت يتنكران بأكياس الزبالة في حيلة لكسر حظر التجوال الذي فرضته الحكومة الكويتية لمنع انتشار فيروس كورونا، في مشهد مخالف للقيم والمسؤولية التي ينبغي أن يتحلى بها المواطن تجاه القرارات التي تتخذها الدولة لمصلحته.

وتفصيلاً، علق مغردون على المقطع بالمخالف وغير الأخلاقي لما ينبغي أن يتحلى به المواطن تجاه الأحداث التي تمر بها بلاده، فيما رأى آخرون أن هذا المقطع من قبيل جلب ولفت الانتباه لأجل الشهرة ولو على حساب مصلحة الوطن وصحة المواطنين.

يُذكر أن الكويت قررت مساء السبت الماضي فرض حظر تجوال جزئي وتمديد تعلیق العمل في كل المؤسسات الحكومية لمدة أسبوعین إضافيين، ابتداءً من الأحد، ما بين الخامسة مساء (14:00 ت.غ) وحتى الرابعة صباحًا (1:00 ت.غ) یومیًا وحتى إشعار آخر، إلى جانب تمديد العطلة في كل المؤسسات الحكومية لمدة أسبوعین إضافيين.

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