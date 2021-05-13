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خالد بن سلمان مهنئاً بالعيد: نستذكر بفخر شهداءنا الأبرار وأبطال قواتنا المسلحة

هنأ الملك وولي العهد سائلاً الله أن يعيده على بلادنا بالأمن والأمان والسلام والنماء

رفع نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال عبر حسابه في تويتر: أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونستذكر بفخر شهداءنا الأبرار، وإخواننا الأبطال في قواتنا المسلحة ، وأسأل الله أن يعيده على بلادنا بالأمن والأمان والسلام والنماء.

نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان

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خالد بن سلمان مهنئاً بالعيد: نستذكر بفخر شهداءنا الأبرار وأبطال قواتنا المسلحة
سبق

رفع نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال عبر حسابه في تويتر: أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونستذكر بفخر شهداءنا الأبرار، وإخواننا الأبطال في قواتنا المسلحة ، وأسأل الله أن يعيده على بلادنا بالأمن والأمان والسلام والنماء.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
08:18 AM

خالد بن سلمان مهنئاً بالعيد: نستذكر بفخر شهداءنا الأبرار وأبطال قواتنا المسلحة

هنأ الملك وولي العهد سائلاً الله أن يعيده على بلادنا بالأمن والأمان والسلام والنماء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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685

رفع نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال عبر حسابه في تويتر: أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونستذكر بفخر شهداءنا الأبرار، وإخواننا الأبطال في قواتنا المسلحة ، وأسأل الله أن يعيده على بلادنا بالأمن والأمان والسلام والنماء.

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