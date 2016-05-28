النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"عنابي سدير" التهم "سكري القصيم" وقهر النقص والغياب

هاتريك "تفاريس" يمنح "الفيصلي" أول ألقابه في مسابقة كأس الملك

أمين منطقة جازان يُدشن مبادرة "ممتثل" لتعزيز الجهود التوعوية

تساهم في رفع مستوى الإجراءات الاحترازية بالمجمعات

دشَّن أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، مساء أمس الأربعاء، مبادرة "ممتثل" التي أطلقها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، لتعزيز الجهود التوعوية والتأكيد على أهمية الالتزام والامتثال بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأجرى أمين منطقة جازان جولة ميدانية على بعض المحلات التجارية، كما وضع ملصقًا يحمل شعار "ممتثل" على مداخل بعض المحلات التجارية الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتهدف الحملة إلى تحفيز المنشآت التجارية لرفع مستوى الامتثال والالتزام بالبروتوكولات الوقائية والتأكد من ذلك، عبر الجولات الرقابية لفرق الأمانة والبلديات الرقابية والمشاركة المجتمعية بواسطة المتطوعين والمتطوعات، البالغ عددهم ٢٩٤٥ متطوعًا ومتطوعة، بهدف المحافظة على سلامة المجتمع ومساندة جهود الرقابة البلدية، والتعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته.

وقال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان: إن مبادرة "ممتثل" سوف تستمر لمدة شهرين من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل المرافق العامة، والمراكز التجارية والترفيهية.

وأضاف أن المبادرة تهدف لرفع مستوى الوعي بأهمية لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي، تماشيًا مع الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض؛ حفاظًا على الصحة العامة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمين منطقة جازان يُدشن مبادرة "ممتثل" لتعزيز الجهود التوعوية
سبق

دشَّن أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، مساء أمس الأربعاء، مبادرة "ممتثل" التي أطلقها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، لتعزيز الجهود التوعوية والتأكيد على أهمية الالتزام والامتثال بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأجرى أمين منطقة جازان جولة ميدانية على بعض المحلات التجارية، كما وضع ملصقًا يحمل شعار "ممتثل" على مداخل بعض المحلات التجارية الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتهدف الحملة إلى تحفيز المنشآت التجارية لرفع مستوى الامتثال والالتزام بالبروتوكولات الوقائية والتأكد من ذلك، عبر الجولات الرقابية لفرق الأمانة والبلديات الرقابية والمشاركة المجتمعية بواسطة المتطوعين والمتطوعات، البالغ عددهم ٢٩٤٥ متطوعًا ومتطوعة، بهدف المحافظة على سلامة المجتمع ومساندة جهود الرقابة البلدية، والتعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته.

وقال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان: إن مبادرة "ممتثل" سوف تستمر لمدة شهرين من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل المرافق العامة، والمراكز التجارية والترفيهية.

وأضاف أن المبادرة تهدف لرفع مستوى الوعي بأهمية لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي، تماشيًا مع الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض؛ حفاظًا على الصحة العامة.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
06:03 PM

أمين منطقة جازان يُدشن مبادرة "ممتثل" لتعزيز الجهود التوعوية

تساهم في رفع مستوى الإجراءات الاحترازية بالمجمعات

A A A
فهد كاملي - جازان
1
630

دشَّن أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، مساء أمس الأربعاء، مبادرة "ممتثل" التي أطلقها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، لتعزيز الجهود التوعوية والتأكيد على أهمية الالتزام والامتثال بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأجرى أمين منطقة جازان جولة ميدانية على بعض المحلات التجارية، كما وضع ملصقًا يحمل شعار "ممتثل" على مداخل بعض المحلات التجارية الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتهدف الحملة إلى تحفيز المنشآت التجارية لرفع مستوى الامتثال والالتزام بالبروتوكولات الوقائية والتأكد من ذلك، عبر الجولات الرقابية لفرق الأمانة والبلديات الرقابية والمشاركة المجتمعية بواسطة المتطوعين والمتطوعات، البالغ عددهم ٢٩٤٥ متطوعًا ومتطوعة، بهدف المحافظة على سلامة المجتمع ومساندة جهود الرقابة البلدية، والتعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته.

وقال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان: إن مبادرة "ممتثل" سوف تستمر لمدة شهرين من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل المرافق العامة، والمراكز التجارية والترفيهية.

وأضاف أن المبادرة تهدف لرفع مستوى الوعي بأهمية لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي، تماشيًا مع الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض؛ حفاظًا على الصحة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,095
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,751
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,628
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,350

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة