"رينارد" يعلن تشكيلة الأخضر للقاء أوربكستان .. تعرّف عليها
أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، تشكيلة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، والذي سيواجه نظيره أوزبكستان بعد قليل في العاصمة طشقند (الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا2023)، على النحو التالي:
محمد العويس، محمد البريك، محمد خبراني، زياد الصحفي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، يحيى الشهري، سالم الدوسري، هتان باهبري، فراس البريكان.
"رينارد" يعلن تشكيلة الأخضر للقاء أوربكستان .. تعرّف عليها
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-11-14
أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، تشكيلة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، والذي سيواجه نظيره أوزبكستان بعد قليل في العاصمة طشقند (الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا2023)، على النحو التالي:
محمد العويس، محمد البريك، محمد خبراني، زياد الصحفي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، يحيى الشهري، سالم الدوسري، هتان باهبري، فراس البريكان.
أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، تشكيلة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، والذي سيواجه نظيره أوزبكستان بعد قليل في العاصمة طشقند (الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا2023)، على النحو التالي:
محمد العويس، محمد البريك، محمد خبراني، زياد الصحفي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، يحيى الشهري، سالم الدوسري، هتان باهبري، فراس البريكان.