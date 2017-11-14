النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رينارد" يعلن تشكيلة الأخضر للقاء أوربكستان .. تعرّف عليها

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، تشكيلة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، والذي سيواجه نظيره أوزبكستان بعد قليل في العاصمة طشقند (الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا2023)، على النحو التالي:

محمد العويس، محمد البريك، محمد خبراني، زياد الصحفي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، يحيى الشهري، سالم الدوسري، هتان باهبري، فراس البريكان.

فيما جاءت تشكيلة المنتخب الأوزبكي كالتالي:

أندوربيك سويونوف، علينجوف خوجي أكبر، فاروخ سايفييف، روستامجون آشورماتوف، أوتابيك شوكوروف، كرم جون عليياييف، أوديل أخمدوف، جلال الدين ماشاريبوف، سانجار كوديركولوف، إلدور شوموردوف، دوستونبيك خامدوف.

المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المنتخب السعودي أوزبكستان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"رينارد" يعلن تشكيلة الأخضر للقاء أوربكستان .. تعرّف عليها
سبق

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، تشكيلة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، والذي سيواجه نظيره أوزبكستان بعد قليل في العاصمة طشقند (الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا2023)، على النحو التالي:

محمد العويس، محمد البريك، محمد خبراني، زياد الصحفي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، يحيى الشهري، سالم الدوسري، هتان باهبري، فراس البريكان.

فيما جاءت تشكيلة المنتخب الأوزبكي كالتالي:

أندوربيك سويونوف، علينجوف خوجي أكبر، فاروخ سايفييف، روستامجون آشورماتوف، أوتابيك شوكوروف، كرم جون عليياييف، أوديل أخمدوف، جلال الدين ماشاريبوف، سانجار كوديركولوف، إلدور شوموردوف، دوستونبيك خامدوف.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
03:05 PM

"رينارد" يعلن تشكيلة الأخضر للقاء أوربكستان .. تعرّف عليها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
898

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، تشكيلة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، والذي سيواجه نظيره أوزبكستان بعد قليل في العاصمة طشقند (الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا2023)، على النحو التالي:

محمد العويس، محمد البريك، محمد خبراني، زياد الصحفي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، يحيى الشهري، سالم الدوسري، هتان باهبري، فراس البريكان.

فيما جاءت تشكيلة المنتخب الأوزبكي كالتالي:

أندوربيك سويونوف، علينجوف خوجي أكبر، فاروخ سايفييف، روستامجون آشورماتوف، أوتابيك شوكوروف، كرم جون عليياييف، أوديل أخمدوف، جلال الدين ماشاريبوف، سانجار كوديركولوف، إلدور شوموردوف، دوستونبيك خامدوف.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,382
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,283
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,643
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,944

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة