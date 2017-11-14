"رينارد" يعلن تشكيلة الأخضر للقاء أوربكستان .. تعرّف عليها

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، تشكيلة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، والذي سيواجه نظيره أوزبكستان بعد قليل في العاصمة طشقند (الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا2023)، على النحو التالي:

محمد العويس، محمد البريك، محمد خبراني، زياد الصحفي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، يحيى الشهري، سالم الدوسري، هتان باهبري، فراس البريكان.

فيما جاءت تشكيلة المنتخب الأوزبكي كالتالي:

أندوربيك سويونوف، علينجوف خوجي أكبر، فاروخ سايفييف، روستامجون آشورماتوف، أوتابيك شوكوروف، كرم جون عليياييف، أوديل أخمدوف، جلال الدين ماشاريبوف، سانجار كوديركولوف، إلدور شوموردوف، دوستونبيك خامدوف.