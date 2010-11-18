اختصار مدة إصدار شهادات تصدير الأغذية إلى يوم واحد

ضمن إستراتيجية "الغذاء والدواء" لتحقيق رؤية المملكة 2030

أسهمت الإستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة العامة للغذاء والدواء لتطوير خدماتها الإلكترونية، في اختصار الوقت والجهد على المستفيدين، إذ اختصر المسار السريع لإصدار شهادات صحية لتصدير المنتجات الغذائية المحلية، مدة إصدار شهادات التصدير من 15 يوماً إلى يوم واحد، وإصدار شهادات الإرساليات اليومية إلى 25 ثانية بشكل إلكتروني.

تأتي هذه الإجراءات ضمن إستراتيجية الهيئة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك بتسريع واختصار الإجراءات المتعلقة بتصدير المنتجات الغذائية، وتشجيع الصناعة وتصدير المنتجات السعودية عبر تسريع إجراءات التصدير.

ويمكن الوصول إلى خدمة المسار السريع لإصدار شهادات صحية لتصدير المنتجات الغذائية المحلية عن طريق الهاتف النقال أو الحاسب الآلي أو الأجهزة اللوحية.

وللاستفادة من الخدمة يمكن زيارة الرابط: https://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Pages/Fast-T-Service.aspx.