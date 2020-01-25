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بعد 23 عاماً بحثاً .. اكتشاف موطن "قوم عاد" وآثارها .. هنا وقف رحال "اليحيى"

أدلة قرآنية وأبحاث علمية وفحص عيّنات بجامعات أمريكية .. ردود أفعال ومطالبات

أظهر فيلم وثائقي عرضته قناة "MBC1"، مساء أمس، اكتشاف الدكتور عيد اليحيى؛ موطن قوم عاد في محافظة الأفلاج بقرب عيونها الشهيرة.

وأكّد الباحث الأنثروبولوجي في تاريخ الجزيرة العربية الحضاري والإنساني معدّ ومقدم برنامج "على خُطى العرب" الدكتور عيد اليحيى؛ أنه "بعد توفيق الله، ثم بحث استمر 23 عاماً وجدنا الأدلة على آثار (قوم عاد أبناء إرم ذات العماد التي لم يُخلق مثلها في البلاد)"؛ حيث بثّ تفاصيل ذلك في الفيلم الوثائقي "إرم ذات العماد" الذي عرضته قناة MBC1، وأكّد بالأدلة القرآنية والأبحاث العلمية وفحص العيّنات في جامعات أمريكية، أن عمر تلك القصيرات "عاد" بالأفلاج يعود إلى ٢٤٠٠ سنة.

ولقي ذلك الاكتشاف ردود فعل ايجابية من أهالي الأفلاج، مشيدين بجهود الدكتور عيد اليحيى؛ في ذلك الاكتشاف العظيم، مناشدين الجهات ذات الاختصاص سرعة التحرُّك والمحافظة على ما تبقى من تلك المعالم التراثية التي تحفظ حقبة تاريخية تمتد لآلاف السنين وتنبض بالحياة ولا تزال كغيرها من معالم الأفلاج التراثية تستهوي الزوّار، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة وجود مكتب للسياحة والآثار بالأفلاج يحمي ما تبقى من تلك المعالم التي عبث بكثير منها.

قوم عاد الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 23 عاماً بحثاً .. اكتشاف موطن "قوم عاد" وآثارها .. هنا وقف رحال "اليحيى"
سبق

أظهر فيلم وثائقي عرضته قناة "MBC1"، مساء أمس، اكتشاف الدكتور عيد اليحيى؛ موطن قوم عاد في محافظة الأفلاج بقرب عيونها الشهيرة.

وأكّد الباحث الأنثروبولوجي في تاريخ الجزيرة العربية الحضاري والإنساني معدّ ومقدم برنامج "على خُطى العرب" الدكتور عيد اليحيى؛ أنه "بعد توفيق الله، ثم بحث استمر 23 عاماً وجدنا الأدلة على آثار (قوم عاد أبناء إرم ذات العماد التي لم يُخلق مثلها في البلاد)"؛ حيث بثّ تفاصيل ذلك في الفيلم الوثائقي "إرم ذات العماد" الذي عرضته قناة MBC1، وأكّد بالأدلة القرآنية والأبحاث العلمية وفحص العيّنات في جامعات أمريكية، أن عمر تلك القصيرات "عاد" بالأفلاج يعود إلى ٢٤٠٠ سنة.

ولقي ذلك الاكتشاف ردود فعل ايجابية من أهالي الأفلاج، مشيدين بجهود الدكتور عيد اليحيى؛ في ذلك الاكتشاف العظيم، مناشدين الجهات ذات الاختصاص سرعة التحرُّك والمحافظة على ما تبقى من تلك المعالم التراثية التي تحفظ حقبة تاريخية تمتد لآلاف السنين وتنبض بالحياة ولا تزال كغيرها من معالم الأفلاج التراثية تستهوي الزوّار، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة وجود مكتب للسياحة والآثار بالأفلاج يحمي ما تبقى من تلك المعالم التي عبث بكثير منها.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
11:56 AM

بعد 23 عاماً بحثاً .. اكتشاف موطن "قوم عاد" وآثارها .. هنا وقف رحال "اليحيى"

أدلة قرآنية وأبحاث علمية وفحص عيّنات بجامعات أمريكية .. ردود أفعال ومطالبات

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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أظهر فيلم وثائقي عرضته قناة "MBC1"، مساء أمس، اكتشاف الدكتور عيد اليحيى؛ موطن قوم عاد في محافظة الأفلاج بقرب عيونها الشهيرة.

وأكّد الباحث الأنثروبولوجي في تاريخ الجزيرة العربية الحضاري والإنساني معدّ ومقدم برنامج "على خُطى العرب" الدكتور عيد اليحيى؛ أنه "بعد توفيق الله، ثم بحث استمر 23 عاماً وجدنا الأدلة على آثار (قوم عاد أبناء إرم ذات العماد التي لم يُخلق مثلها في البلاد)"؛ حيث بثّ تفاصيل ذلك في الفيلم الوثائقي "إرم ذات العماد" الذي عرضته قناة MBC1، وأكّد بالأدلة القرآنية والأبحاث العلمية وفحص العيّنات في جامعات أمريكية، أن عمر تلك القصيرات "عاد" بالأفلاج يعود إلى ٢٤٠٠ سنة.

ولقي ذلك الاكتشاف ردود فعل ايجابية من أهالي الأفلاج، مشيدين بجهود الدكتور عيد اليحيى؛ في ذلك الاكتشاف العظيم، مناشدين الجهات ذات الاختصاص سرعة التحرُّك والمحافظة على ما تبقى من تلك المعالم التراثية التي تحفظ حقبة تاريخية تمتد لآلاف السنين وتنبض بالحياة ولا تزال كغيرها من معالم الأفلاج التراثية تستهوي الزوّار، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة وجود مكتب للسياحة والآثار بالأفلاج يحمي ما تبقى من تلك المعالم التي عبث بكثير منها.

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