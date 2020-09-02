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بتقنية أغنت عن الجراحة.. "سليمان الحبيب" ينقذ "ثمانينياً" من انسداد الشريان التاجي

كان يعاني آلاماً حادة في الصدر وتضيقاً شديد التكلس.. صحته جيدة

باستخدام تقنية حديثة أغنت عن الجراحة، أنهى فريق طبي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي معاناة ثمانيني من تضيق حاد شديد التكلس في شريان القلب التاجي الأمامي، بعملية ناجحة.

وكان المريض قد أسعف إلى المستشفى بسبب آلام حادة في الصدر، إذ كشفت الفحوصات الدقيقة التي أجريت له عن تضيق شديد التكلس في الشريان التاجي، تطلب التدخل السريع، لتوافر احتمالات إصابة المريض بجلطة حادة وضعف عضلة القلب، خاصة أنه مصاب أيضاً بمجموعة من الأمراض المزمنة أبرزها تليف مزمن في الرئتين وارتفاع ضغط الدم والروماتيزم، إضافة إلى السكري، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة، تم اخضاع المريض لعملية قسطرة باستخدام جهاز حديث "RotaPro" دون جراحة وبتخدير موضعي عن طريق اليد، وتم فتح الانسدادات وإعادة التروية الدموية للقلب في العملية التي استغرقت ساعة واحدة، وخرج بعدها بحالة جيدة إلى غرفة التنويم التي غادرها في اليوم التالي إلى منزله بعد أن استعاد كامل عافيته، وتخلص من الآلام.

من جهته، قال الدكتور مبارك الغامدي المدير الطبي للمستشفى، أن كفاءة الفريق الطبي وحرفيته العالية، إضافة إلى التجهيزات الطبية المتقدمة أسهمت في نجاح العملية، مشيراً إلى أن جهاز "RotaPro" الذي تم تزويد مركز القلب بمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي به أخيراً، يعد التقنية الأحدث عالمياً في علاج انسدادات الشرايين بفعالية كبيرة وأمان عالٍ، حيث يعمل بالثاقب الماسي الذي يدور بسرعة عالية لتفكيك التكلس وفتح الشرايين، دون الحاجة إلى الجراحة وبالتخدير الموضعي، وهو الأمر الذي يقلل من مخاطر الاختلاطات والمضاعفات الطبية، والنزيف، وكذلك يتطلب فترة تنويم ومتابعة طبية أقل.

وأضاف الدكتور الغامدي، أن مركز القلب بمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي يضم مجموعة من الاستشاريين والكوادر الطبية السعودية والأجنبية رفيعة التأهيل ويحظون بخبرات عملية في أفضل مراكز القلب العالمية، وحقق المركز نجاحات طبية لافتة في عمليات القسطرة القلبية المعقدة وفتح الانسدادات المزمنة والحادة الكاملة للشرايين دون اللجوء للجراحة.

ويحظى مستشفى د. سليمان الحبيب بسجل حافل من الجوائز والشهادات المحلية والعالمية حيث حصل على: شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وكذلك جائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، علاوة على اعتماد الجمعية الأمريكية نظم إدارة معلومات الرعاية الصحية.

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتقنية أغنت عن الجراحة.. "سليمان الحبيب" ينقذ "ثمانينياً" من انسداد الشريان التاجي
سبق

باستخدام تقنية حديثة أغنت عن الجراحة، أنهى فريق طبي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي معاناة ثمانيني من تضيق حاد شديد التكلس في شريان القلب التاجي الأمامي، بعملية ناجحة.

وكان المريض قد أسعف إلى المستشفى بسبب آلام حادة في الصدر، إذ كشفت الفحوصات الدقيقة التي أجريت له عن تضيق شديد التكلس في الشريان التاجي، تطلب التدخل السريع، لتوافر احتمالات إصابة المريض بجلطة حادة وضعف عضلة القلب، خاصة أنه مصاب أيضاً بمجموعة من الأمراض المزمنة أبرزها تليف مزمن في الرئتين وارتفاع ضغط الدم والروماتيزم، إضافة إلى السكري، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة، تم اخضاع المريض لعملية قسطرة باستخدام جهاز حديث "RotaPro" دون جراحة وبتخدير موضعي عن طريق اليد، وتم فتح الانسدادات وإعادة التروية الدموية للقلب في العملية التي استغرقت ساعة واحدة، وخرج بعدها بحالة جيدة إلى غرفة التنويم التي غادرها في اليوم التالي إلى منزله بعد أن استعاد كامل عافيته، وتخلص من الآلام.

من جهته، قال الدكتور مبارك الغامدي المدير الطبي للمستشفى، أن كفاءة الفريق الطبي وحرفيته العالية، إضافة إلى التجهيزات الطبية المتقدمة أسهمت في نجاح العملية، مشيراً إلى أن جهاز "RotaPro" الذي تم تزويد مركز القلب بمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي به أخيراً، يعد التقنية الأحدث عالمياً في علاج انسدادات الشرايين بفعالية كبيرة وأمان عالٍ، حيث يعمل بالثاقب الماسي الذي يدور بسرعة عالية لتفكيك التكلس وفتح الشرايين، دون الحاجة إلى الجراحة وبالتخدير الموضعي، وهو الأمر الذي يقلل من مخاطر الاختلاطات والمضاعفات الطبية، والنزيف، وكذلك يتطلب فترة تنويم ومتابعة طبية أقل.

وأضاف الدكتور الغامدي، أن مركز القلب بمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي يضم مجموعة من الاستشاريين والكوادر الطبية السعودية والأجنبية رفيعة التأهيل ويحظون بخبرات عملية في أفضل مراكز القلب العالمية، وحقق المركز نجاحات طبية لافتة في عمليات القسطرة القلبية المعقدة وفتح الانسدادات المزمنة والحادة الكاملة للشرايين دون اللجوء للجراحة.

ويحظى مستشفى د. سليمان الحبيب بسجل حافل من الجوائز والشهادات المحلية والعالمية حيث حصل على: شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وكذلك جائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، علاوة على اعتماد الجمعية الأمريكية نظم إدارة معلومات الرعاية الصحية.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
08:53 AM

بتقنية أغنت عن الجراحة.. "سليمان الحبيب" ينقذ "ثمانينياً" من انسداد الشريان التاجي

كان يعاني آلاماً حادة في الصدر وتضيقاً شديد التكلس.. صحته جيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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باستخدام تقنية حديثة أغنت عن الجراحة، أنهى فريق طبي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي معاناة ثمانيني من تضيق حاد شديد التكلس في شريان القلب التاجي الأمامي، بعملية ناجحة.

وكان المريض قد أسعف إلى المستشفى بسبب آلام حادة في الصدر، إذ كشفت الفحوصات الدقيقة التي أجريت له عن تضيق شديد التكلس في الشريان التاجي، تطلب التدخل السريع، لتوافر احتمالات إصابة المريض بجلطة حادة وضعف عضلة القلب، خاصة أنه مصاب أيضاً بمجموعة من الأمراض المزمنة أبرزها تليف مزمن في الرئتين وارتفاع ضغط الدم والروماتيزم، إضافة إلى السكري، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة، تم اخضاع المريض لعملية قسطرة باستخدام جهاز حديث "RotaPro" دون جراحة وبتخدير موضعي عن طريق اليد، وتم فتح الانسدادات وإعادة التروية الدموية للقلب في العملية التي استغرقت ساعة واحدة، وخرج بعدها بحالة جيدة إلى غرفة التنويم التي غادرها في اليوم التالي إلى منزله بعد أن استعاد كامل عافيته، وتخلص من الآلام.

من جهته، قال الدكتور مبارك الغامدي المدير الطبي للمستشفى، أن كفاءة الفريق الطبي وحرفيته العالية، إضافة إلى التجهيزات الطبية المتقدمة أسهمت في نجاح العملية، مشيراً إلى أن جهاز "RotaPro" الذي تم تزويد مركز القلب بمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي به أخيراً، يعد التقنية الأحدث عالمياً في علاج انسدادات الشرايين بفعالية كبيرة وأمان عالٍ، حيث يعمل بالثاقب الماسي الذي يدور بسرعة عالية لتفكيك التكلس وفتح الشرايين، دون الحاجة إلى الجراحة وبالتخدير الموضعي، وهو الأمر الذي يقلل من مخاطر الاختلاطات والمضاعفات الطبية، والنزيف، وكذلك يتطلب فترة تنويم ومتابعة طبية أقل.

وأضاف الدكتور الغامدي، أن مركز القلب بمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي يضم مجموعة من الاستشاريين والكوادر الطبية السعودية والأجنبية رفيعة التأهيل ويحظون بخبرات عملية في أفضل مراكز القلب العالمية، وحقق المركز نجاحات طبية لافتة في عمليات القسطرة القلبية المعقدة وفتح الانسدادات المزمنة والحادة الكاملة للشرايين دون اللجوء للجراحة.

ويحظى مستشفى د. سليمان الحبيب بسجل حافل من الجوائز والشهادات المحلية والعالمية حيث حصل على: شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وكذلك جائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، علاوة على اعتماد الجمعية الأمريكية نظم إدارة معلومات الرعاية الصحية.

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