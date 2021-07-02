تفاعلت شركة المياه الوطنية مع تقرير "سبق" بعد ساعات من نشره بعنوان "مكة.. تسريب مياه يشوّه طرقًا بالشرائع ومطالبات بتكثيف دور الرقابة".
وحضرت فرق الصيانة للموقع، وتولت إصلاح الضرر في الشارع، حيث اتضح أنه كسر في أحد خطوط المياه لأحد العملاء.
وكان تقرير "سبق" تناول تسربًا للمياه في الموقع مساء اليوم في أحد الشوارع بمخطط 7 بالشرائع.
جارٍ إحالتهم للقضاء لتورطهم في جرائم الرشوة والتزوير وغسل الأموال
بالأسماء.. "نزاهة": القبض على موظفين في "الصحة" تورطوا في تعديل الحالة الصحية على "توكلنا" بمقابل مالي
شاهد.. "المياه الوطنية" تتفاعل مع "سبق" وتوجه بإصلاح تسرب بأحد "الخطوط" بمكة
تفاعلت شركة المياه الوطنية مع تقرير "سبق" بعد ساعات من نشره بعنوان "مكة.. تسريب مياه يشوّه طرقًا بالشرائع ومطالبات بتكثيف دور الرقابة".
وحضرت فرق الصيانة للموقع، وتولت إصلاح الضرر في الشارع، حيث اتضح أنه كسر في أحد خطوط المياه لأحد العملاء.
وكان تقرير "سبق" تناول تسربًا للمياه في الموقع مساء اليوم في أحد الشوارع بمخطط 7 بالشرائع.
تفاعلت شركة المياه الوطنية مع تقرير "سبق" بعد ساعات من نشره بعنوان "مكة.. تسريب مياه يشوّه طرقًا بالشرائع ومطالبات بتكثيف دور الرقابة".
شاهد.. "المياه الوطنية" تتفاعل مع "سبق" وتوجه بإصلاح تسرب بأحد "الخطوط" بمكة
تفاعلت شركة المياه الوطنية مع تقرير "سبق" بعد ساعات من نشره بعنوان "مكة.. تسريب مياه يشوّه طرقًا بالشرائع ومطالبات بتكثيف دور الرقابة".
وحضرت فرق الصيانة للموقع، وتولت إصلاح الضرر في الشارع، حيث اتضح أنه كسر في أحد خطوط المياه لأحد العملاء.
وكان تقرير "سبق" تناول تسربًا للمياه في الموقع مساء اليوم في أحد الشوارع بمخطط 7 بالشرائع.