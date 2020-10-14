قام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم بجولة تفقدية للإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي. واطلع الفريق "الحربي" على الجهود التي يبذلها رجال الأمن في كشف الجرائم والحفاظ على الأمن والأساليب الأمنية المتطورة التي تستخدمها في المتابعة والتنسيق بين مديريات الشرط في مختلف مناطق المملكة وآلية عمل الإدارة في تنفيذ مهامها ونماذج لعدد من الجرائم التي تم الوصول للمتورطين بارتكابها وتقديمهم لجهات الاختصاص. وأوضح في ختام الجولة، أن الجهود المبذولة التي تقدم في الحفاظ على الأمن والأمان ومكافحة الجريمة تدعو للفخر والاعتزاز، لما تسهم به من خدمات للجهات الأمنية والقضائية في تحقيق العدالة الجنائية وإرساء لدعائم الأمن.

"الحربي" يطلع على جهود رجال الداخلية في كشف الجرائم والحفاظ على الأمن وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-14 قام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم بجولة تفقدية للإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي.



واطلع الفريق "الحربي" على الجهود التي يبذلها رجال الأمن في كشف الجرائم والحفاظ على الأمن والأساليب الأمنية المتطورة التي تستخدمها في المتابعة والتنسيق بين مديريات الشرط في مختلف مناطق المملكة وآلية عمل الإدارة في تنفيذ مهامها ونماذج لعدد من الجرائم التي تم الوصول للمتورطين بارتكابها وتقديمهم لجهات الاختصاص.



وأوضح في ختام الجولة، أن الجهود المبذولة التي تقدم في الحفاظ على الأمن والأمان ومكافحة الجريمة تدعو للفخر والاعتزاز، لما تسهم به من خدمات للجهات الأمنية والقضائية في تحقيق العدالة الجنائية وإرساء لدعائم الأمن.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 07:19 PM

"الحربي" يطلع على جهود رجال الداخلية في كشف الجرائم والحفاظ على الأمن خلال قيامه بجولة تفقدية للإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي





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قام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم بجولة تفقدية للإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي.



واطلع الفريق "الحربي" على الجهود التي يبذلها رجال الأمن في كشف الجرائم والحفاظ على الأمن والأساليب الأمنية المتطورة التي تستخدمها في المتابعة والتنسيق بين مديريات الشرط في مختلف مناطق المملكة وآلية عمل الإدارة في تنفيذ مهامها ونماذج لعدد من الجرائم التي تم الوصول للمتورطين بارتكابها وتقديمهم لجهات الاختصاص.



وأوضح في ختام الجولة، أن الجهود المبذولة التي تقدم في الحفاظ على الأمن والأمان ومكافحة الجريمة تدعو للفخر والاعتزاز، لما تسهم به من خدمات للجهات الأمنية والقضائية في تحقيق العدالة الجنائية وإرساء لدعائم الأمن.