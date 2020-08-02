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توفي بحادث بعد إنهاء مهمته بالحج.. مساعد "المجاهدين" يصلي على "المصارير"

نقل تعازي "الشدي" يشاركه عدد من زملاء الفقيد.. والأهالي والأسرة تشكر وتثمن

أدى مدير المهمات ومساعد المدير العام للمجاهدين اللواء خالد عبدالله الحسيني، الصلاة على رجل الأمن مناحي زامل عبدالله المصارير الذي توفي أمس الأول في حادث مروري أثناء عودته بعد مهمة بالحج.

وكان حادث مروري وقع لـ"المصارير" بعد قدومه من مهمة الحج وقبل دخوله مركز الحيانية؛ ما تسبب في وفاته، فيما قام الحسيني بالصلاة على الفقيد، مساء أمس السبت، في مقبرة الحيانية يرافقه عدد من زملائه وقدموا واجب العزاء؛ حيث نقل "الحسيني" تعازي اللواء الشدي لأسرة المتوفى.

وثمّن الأهالي لـ"الحسيني" الحضور للصلاة والعزاء على فقيدهم؛ مما كان له الأثر في تخفيف المصاب عنهم، كما قدم أقارب المتوفى خالص التقدير لمدير عام المجاهدين اللواء منصور عبدالله الشدي، على مواساتهم وتعزيته.

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توفي بحادث بعد إنهاء مهمته بالحج.. مساعد "المجاهدين" يصلي على "المصارير"
سبق

أدى مدير المهمات ومساعد المدير العام للمجاهدين اللواء خالد عبدالله الحسيني، الصلاة على رجل الأمن مناحي زامل عبدالله المصارير الذي توفي أمس الأول في حادث مروري أثناء عودته بعد مهمة بالحج.

وكان حادث مروري وقع لـ"المصارير" بعد قدومه من مهمة الحج وقبل دخوله مركز الحيانية؛ ما تسبب في وفاته، فيما قام الحسيني بالصلاة على الفقيد، مساء أمس السبت، في مقبرة الحيانية يرافقه عدد من زملائه وقدموا واجب العزاء؛ حيث نقل "الحسيني" تعازي اللواء الشدي لأسرة المتوفى.

وثمّن الأهالي لـ"الحسيني" الحضور للصلاة والعزاء على فقيدهم؛ مما كان له الأثر في تخفيف المصاب عنهم، كما قدم أقارب المتوفى خالص التقدير لمدير عام المجاهدين اللواء منصور عبدالله الشدي، على مواساتهم وتعزيته.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
12:52 PM
اخر تعديل
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
02:43 PM

توفي بحادث بعد إنهاء مهمته بالحج.. مساعد "المجاهدين" يصلي على "المصارير"

نقل تعازي "الشدي" يشاركه عدد من زملاء الفقيد.. والأهالي والأسرة تشكر وتثمن

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مسلّم الهواملة - الرياض
6
11,629

أدى مدير المهمات ومساعد المدير العام للمجاهدين اللواء خالد عبدالله الحسيني، الصلاة على رجل الأمن مناحي زامل عبدالله المصارير الذي توفي أمس الأول في حادث مروري أثناء عودته بعد مهمة بالحج.

وكان حادث مروري وقع لـ"المصارير" بعد قدومه من مهمة الحج وقبل دخوله مركز الحيانية؛ ما تسبب في وفاته، فيما قام الحسيني بالصلاة على الفقيد، مساء أمس السبت، في مقبرة الحيانية يرافقه عدد من زملائه وقدموا واجب العزاء؛ حيث نقل "الحسيني" تعازي اللواء الشدي لأسرة المتوفى.

وثمّن الأهالي لـ"الحسيني" الحضور للصلاة والعزاء على فقيدهم؛ مما كان له الأثر في تخفيف المصاب عنهم، كما قدم أقارب المتوفى خالص التقدير لمدير عام المجاهدين اللواء منصور عبدالله الشدي، على مواساتهم وتعزيته.

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