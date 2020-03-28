البحرين .. تعافي 19 حالة من "كورونا" وتسجيل 7 إصابات جديدة
عدد الحالات المصابة القائمة 215 وإجمالي المتعافين 254 حالة
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، تعافي 19 حالة إضافية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، في حين أظهر موقع وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات جديدة.
وارتفع عدد حالات التعافي إلى 254 حالة، في حين وصل عدد الحالات القائمة 215 حالة.
ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية أجرت الوزارة 31317 فحصاً طبياً.
فيروس كورونا الجديد
البحرين .. تعافي 19 حالة من "كورونا" وتسجيل 7 إصابات جديدة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-28
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، تعافي 19 حالة إضافية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، في حين أظهر موقع وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات جديدة.
وارتفع عدد حالات التعافي إلى 254 حالة، في حين وصل عدد الحالات القائمة 215 حالة.
ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية أجرت الوزارة 31317 فحصاً طبياً.
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
11:20 AM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:35 PM
البحرين .. تعافي 19 حالة من "كورونا" وتسجيل 7 إصابات جديدة
عدد الحالات المصابة القائمة 215 وإجمالي المتعافين 254 حالة
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، تعافي 19 حالة إضافية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، في حين أظهر موقع وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات جديدة.
وارتفع عدد حالات التعافي إلى 254 حالة، في حين وصل عدد الحالات القائمة 215 حالة.
ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية أجرت الوزارة 31317 فحصاً طبياً.