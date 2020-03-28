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البحرين .. تعافي 19 حالة من "كورونا" وتسجيل 7 إصابات جديدة

عدد الحالات المصابة القائمة 215 وإجمالي المتعافين 254 حالة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، تعافي 19 حالة إضافية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، في حين أظهر موقع وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات جديدة.

وارتفع عدد حالات التعافي إلى 254 حالة، في حين وصل عدد الحالات القائمة 215 حالة.

ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية أجرت الوزارة 31317 فحصاً طبياً.

فيروس كورونا الجديد

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البحرين .. تعافي 19 حالة من "كورونا" وتسجيل 7 إصابات جديدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، تعافي 19 حالة إضافية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، في حين أظهر موقع وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات جديدة.

وارتفع عدد حالات التعافي إلى 254 حالة، في حين وصل عدد الحالات القائمة 215 حالة.

ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية أجرت الوزارة 31317 فحصاً طبياً.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
11:20 AM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:35 PM

البحرين .. تعافي 19 حالة من "كورونا" وتسجيل 7 إصابات جديدة

عدد الحالات المصابة القائمة 215 وإجمالي المتعافين 254 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,315

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، تعافي 19 حالة إضافية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، في حين أظهر موقع وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات جديدة.

وارتفع عدد حالات التعافي إلى 254 حالة، في حين وصل عدد الحالات القائمة 215 حالة.

ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية أجرت الوزارة 31317 فحصاً طبياً.

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