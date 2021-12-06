المختبر الإقليمي بصحة حائل يجري 15700 فحص مخبري خلال نوفمبر

احتضن 6 لقاءات علمية

أجرى المختبر الإقليمي بصحة منطقة حائل خلال شهر نوفمبر 2021م عدد "15700" فحص مخبري وستة لقاءات علمية.

وتفصيلاً؛ أوضحت صحة حائل أن الفحوص شملت "4887" فحص هرمونات، و"4235" فحصًا للفيروسات، و"1830" فحص زواج، و"2107" فحص مصليّ، و"2641" فحص كورونا.

يُذكر أن المختبر الإقليمي بصحة حائل حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "CBAHI" لعام 2021م بعد اجتيازه تطبيق معايير الجودة.