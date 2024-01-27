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"سحابة زين" تحصل على تصنيف الفئة "ج" الأعلى لخدمات الحوسبة السحابية في المملكة

بتوفيرها أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات المنسجمة مع أفضل الممارسات العالمية

حصلت "سحابة زين"، خدمة الحوسبة السحابية المقدمة من "زين السعودية"، على تصنيف الفئة (ج) من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو أعلى تصنيف تمنحه الهيئة لمقدمي خدمة الحوسبة السحابية. والذي جاء نتيجة تحقيق "سحابة زين" كل ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية، وبالتالي توفير فضاء سيبراني أمن لمشتركي خدمات الحوسبة السحابية وفق أعلى المعايير، بما في ذلك إدارة مخاطر الأمن السيبراني المنسجمة مع أفضل الممارسات العالمية وأطر الأمن السيبراني المحلية.

وتعليقًا على هذا التصنيف، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين في "زين السعودية" م. سعد بن عبدالرحمن السدحان: "نعتز بهذا التصنيف من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الجهة المنظمة لهذا القطاع الحيوي، لأنه يعكس أمرين هامين: أولاً، توافق استراتيجية زين السعودية بالكامل مع رؤية المملكة 2030 ودعم مستهدفاتها ذات العلاقة، ليس فقط بتحقيق التحوّل الرقمي الشامل، بل بجعله آمناً وموثوقاً ويحفظ حقوق العملاء وبياناتهم. وثانياً، التزامنا بخططنا للتحول إلى مزود رائد لخدمات الاتصالات والإنترنت من خلال حلول وخدمات رقمية عصرية تواكب متطلبات المستقبل وتستشرف التحديات التقنية المقبلة، بما يمكّن عملاءنا من أن يكونوا مستعدين لمرحلة جديدة من نمو أعمالهم وازدهارها".

وتتميز "سحابة زين" بأنها سحابة عامة محلية مقرها المملكة، وهي سهلة وآمنة تماماً، ومتوافقة مع متطلبات حماية البيانات في المملكة. ويمكن للعملاء، من القطاعات الحكومية أو قطاع الأعمال، الاستمتاع بخدمات البنية التحتية للسحابة وسرعتها المتميزة، إلى جانب مجموعة واسعة من البرامج في "سوق سحابة زين" التي تقدم خيارات عديدة لإدارة أعمالهم واتخاذ الخطوات والقرارات الاستراتيجية الملائمة بطريقة تفاعلية ورقمية من دون تدخل بشري.

تجدر الإشارة إلى أن "سحابة زين" قد اجتازت مؤخراً جميع اختبارات الجودة للمعايير العالمية و المطلوبة للحصول على أعلى تصنيف في أمن و حفظ بيانات العملاء، وحصلت على مجموعة شهادات في هذا الإطار تشمل: ISO9001، ISO 27001، ISO 27017،ISO 27018، CSA-L2؛ كجزء من تطبيق الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الشخصية لعملائها وحماية بياناتهم ضد التهديدات السيبرانية بمختلف مستوياتها السري والسري للغاية والمقيد والعام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سحابة زين" تحصل على تصنيف الفئة "ج" الأعلى لخدمات الحوسبة السحابية في المملكة
سبق

حصلت "سحابة زين"، خدمة الحوسبة السحابية المقدمة من "زين السعودية"، على تصنيف الفئة (ج) من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو أعلى تصنيف تمنحه الهيئة لمقدمي خدمة الحوسبة السحابية. والذي جاء نتيجة تحقيق "سحابة زين" كل ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية، وبالتالي توفير فضاء سيبراني أمن لمشتركي خدمات الحوسبة السحابية وفق أعلى المعايير، بما في ذلك إدارة مخاطر الأمن السيبراني المنسجمة مع أفضل الممارسات العالمية وأطر الأمن السيبراني المحلية.

وتعليقًا على هذا التصنيف، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين في "زين السعودية" م. سعد بن عبدالرحمن السدحان: "نعتز بهذا التصنيف من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الجهة المنظمة لهذا القطاع الحيوي، لأنه يعكس أمرين هامين: أولاً، توافق استراتيجية زين السعودية بالكامل مع رؤية المملكة 2030 ودعم مستهدفاتها ذات العلاقة، ليس فقط بتحقيق التحوّل الرقمي الشامل، بل بجعله آمناً وموثوقاً ويحفظ حقوق العملاء وبياناتهم. وثانياً، التزامنا بخططنا للتحول إلى مزود رائد لخدمات الاتصالات والإنترنت من خلال حلول وخدمات رقمية عصرية تواكب متطلبات المستقبل وتستشرف التحديات التقنية المقبلة، بما يمكّن عملاءنا من أن يكونوا مستعدين لمرحلة جديدة من نمو أعمالهم وازدهارها".

وتتميز "سحابة زين" بأنها سحابة عامة محلية مقرها المملكة، وهي سهلة وآمنة تماماً، ومتوافقة مع متطلبات حماية البيانات في المملكة. ويمكن للعملاء، من القطاعات الحكومية أو قطاع الأعمال، الاستمتاع بخدمات البنية التحتية للسحابة وسرعتها المتميزة، إلى جانب مجموعة واسعة من البرامج في "سوق سحابة زين" التي تقدم خيارات عديدة لإدارة أعمالهم واتخاذ الخطوات والقرارات الاستراتيجية الملائمة بطريقة تفاعلية ورقمية من دون تدخل بشري.

تجدر الإشارة إلى أن "سحابة زين" قد اجتازت مؤخراً جميع اختبارات الجودة للمعايير العالمية و المطلوبة للحصول على أعلى تصنيف في أمن و حفظ بيانات العملاء، وحصلت على مجموعة شهادات في هذا الإطار تشمل: ISO9001، ISO 27001، ISO 27017،ISO 27018، CSA-L2؛ كجزء من تطبيق الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الشخصية لعملائها وحماية بياناتهم ضد التهديدات السيبرانية بمختلف مستوياتها السري والسري للغاية والمقيد والعام.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
03:10 PM

"سحابة زين" تحصل على تصنيف الفئة "ج" الأعلى لخدمات الحوسبة السحابية في المملكة

بتوفيرها أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات المنسجمة مع أفضل الممارسات العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصلت "سحابة زين"، خدمة الحوسبة السحابية المقدمة من "زين السعودية"، على تصنيف الفئة (ج) من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو أعلى تصنيف تمنحه الهيئة لمقدمي خدمة الحوسبة السحابية. والذي جاء نتيجة تحقيق "سحابة زين" كل ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية، وبالتالي توفير فضاء سيبراني أمن لمشتركي خدمات الحوسبة السحابية وفق أعلى المعايير، بما في ذلك إدارة مخاطر الأمن السيبراني المنسجمة مع أفضل الممارسات العالمية وأطر الأمن السيبراني المحلية.

وتعليقًا على هذا التصنيف، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين في "زين السعودية" م. سعد بن عبدالرحمن السدحان: "نعتز بهذا التصنيف من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الجهة المنظمة لهذا القطاع الحيوي، لأنه يعكس أمرين هامين: أولاً، توافق استراتيجية زين السعودية بالكامل مع رؤية المملكة 2030 ودعم مستهدفاتها ذات العلاقة، ليس فقط بتحقيق التحوّل الرقمي الشامل، بل بجعله آمناً وموثوقاً ويحفظ حقوق العملاء وبياناتهم. وثانياً، التزامنا بخططنا للتحول إلى مزود رائد لخدمات الاتصالات والإنترنت من خلال حلول وخدمات رقمية عصرية تواكب متطلبات المستقبل وتستشرف التحديات التقنية المقبلة، بما يمكّن عملاءنا من أن يكونوا مستعدين لمرحلة جديدة من نمو أعمالهم وازدهارها".

وتتميز "سحابة زين" بأنها سحابة عامة محلية مقرها المملكة، وهي سهلة وآمنة تماماً، ومتوافقة مع متطلبات حماية البيانات في المملكة. ويمكن للعملاء، من القطاعات الحكومية أو قطاع الأعمال، الاستمتاع بخدمات البنية التحتية للسحابة وسرعتها المتميزة، إلى جانب مجموعة واسعة من البرامج في "سوق سحابة زين" التي تقدم خيارات عديدة لإدارة أعمالهم واتخاذ الخطوات والقرارات الاستراتيجية الملائمة بطريقة تفاعلية ورقمية من دون تدخل بشري.

تجدر الإشارة إلى أن "سحابة زين" قد اجتازت مؤخراً جميع اختبارات الجودة للمعايير العالمية و المطلوبة للحصول على أعلى تصنيف في أمن و حفظ بيانات العملاء، وحصلت على مجموعة شهادات في هذا الإطار تشمل: ISO9001، ISO 27001، ISO 27017،ISO 27018، CSA-L2؛ كجزء من تطبيق الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الشخصية لعملائها وحماية بياناتهم ضد التهديدات السيبرانية بمختلف مستوياتها السري والسري للغاية والمقيد والعام.

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