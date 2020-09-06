محافظ المجمعة يزور الفيحاء .. ويطالب بنقاط التعاون

من أجل رفع المعنويات والبقاء مع الكبار

قام محافظ المجمعة، الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل، مساء اليوم الأحد، بزيارة لمقر نادي الفيحاء، واطلع على استعدادات الفريق الأول لكرة القدم لمواجهته المصيرية أمام التعاون في الجولة الـ30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



والتقى محافظ المجمعة، رئيس النادي عبد الله أبانمي، وناقشه في أحوال النادي، ومستقبله، حيث تأتي تلك الزيارة تحفيزًا منه للفريق إدارة ولاعبين وأجهزة فنية، للمواجهة المرتقبة الأربعاء، والتي تتطلب الفوز لضمان البقاء في دوري الأضواء.