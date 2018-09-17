النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشؤون الصحية" بالطائف وتبوك يتعاونان في مجال الجودة وسلامة المرضى

ضمن مبادرة لتبادل الخبرات والتجارب

نفذت مديريتا الشؤون الصحية بالطائف وتبوك، اتفاقية شراكة وتعاون في مجال الجودة وسلامة المرضى.

وبناءً على توجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح المونس، بتبادل الخبرات والتجارب مع مديريات الشؤون الصحية نفذت الاتفاقية، وكانت بدايتها بزيارة فريق من إدارة الجودة بمديرية الشؤون الصحية بالطائف بقيادة مدير الإدارة فهيد الشريف، لمستشفى المويه العام؛ لتقييم معايير السلامة الأساسية صباح اليوم.

وكان ضمن الفريق الزائر مدير إدارة الجودة بصحة تبوك الدكتورة شيماء البلوي، فيما كان في استقبال الفريق مدير مستشفى المويه العام الأخصائي عبدالله حديجان السميري.

وتجول الفريق على أقسام المستشفى، ثم عقد اجتماعاً في قاعة الاجتماعات، ترأسه مدير المستشفى، وتم خلال الاجتماع متابعة تطبيق معايير السلامة لجميع الأقسام.

يذكر أن هذه الزيارة تهدف لتطبيق التجربة الأولى على مستوى المملكة، بعقد اتفاقية شراكة ما بين منطقتين، صحة الطائف وصحة تبوك، فيما يخص الجودة وسلامة المرضى وتفعيل يوم سلامة المرضى العالمي والذي يوافق تاريخ 17/9/2019.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الشؤون الصحية" بالطائف وتبوك يتعاونان في مجال الجودة وسلامة المرضى
سبق

نفذت مديريتا الشؤون الصحية بالطائف وتبوك، اتفاقية شراكة وتعاون في مجال الجودة وسلامة المرضى.

وبناءً على توجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح المونس، بتبادل الخبرات والتجارب مع مديريات الشؤون الصحية نفذت الاتفاقية، وكانت بدايتها بزيارة فريق من إدارة الجودة بمديرية الشؤون الصحية بالطائف بقيادة مدير الإدارة فهيد الشريف، لمستشفى المويه العام؛ لتقييم معايير السلامة الأساسية صباح اليوم.

وكان ضمن الفريق الزائر مدير إدارة الجودة بصحة تبوك الدكتورة شيماء البلوي، فيما كان في استقبال الفريق مدير مستشفى المويه العام الأخصائي عبدالله حديجان السميري.

وتجول الفريق على أقسام المستشفى، ثم عقد اجتماعاً في قاعة الاجتماعات، ترأسه مدير المستشفى، وتم خلال الاجتماع متابعة تطبيق معايير السلامة لجميع الأقسام.

يذكر أن هذه الزيارة تهدف لتطبيق التجربة الأولى على مستوى المملكة، بعقد اتفاقية شراكة ما بين منطقتين، صحة الطائف وصحة تبوك، فيما يخص الجودة وسلامة المرضى وتفعيل يوم سلامة المرضى العالمي والذي يوافق تاريخ 17/9/2019.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
07:02 PM

"الشؤون الصحية" بالطائف وتبوك يتعاونان في مجال الجودة وسلامة المرضى

ضمن مبادرة لتبادل الخبرات والتجارب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
76

نفذت مديريتا الشؤون الصحية بالطائف وتبوك، اتفاقية شراكة وتعاون في مجال الجودة وسلامة المرضى.

وبناءً على توجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح المونس، بتبادل الخبرات والتجارب مع مديريات الشؤون الصحية نفذت الاتفاقية، وكانت بدايتها بزيارة فريق من إدارة الجودة بمديرية الشؤون الصحية بالطائف بقيادة مدير الإدارة فهيد الشريف، لمستشفى المويه العام؛ لتقييم معايير السلامة الأساسية صباح اليوم.

وكان ضمن الفريق الزائر مدير إدارة الجودة بصحة تبوك الدكتورة شيماء البلوي، فيما كان في استقبال الفريق مدير مستشفى المويه العام الأخصائي عبدالله حديجان السميري.

وتجول الفريق على أقسام المستشفى، ثم عقد اجتماعاً في قاعة الاجتماعات، ترأسه مدير المستشفى، وتم خلال الاجتماع متابعة تطبيق معايير السلامة لجميع الأقسام.

يذكر أن هذه الزيارة تهدف لتطبيق التجربة الأولى على مستوى المملكة، بعقد اتفاقية شراكة ما بين منطقتين، صحة الطائف وصحة تبوك، فيما يخص الجودة وسلامة المرضى وتفعيل يوم سلامة المرضى العالمي والذي يوافق تاريخ 17/9/2019.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,667
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,915
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,868
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,410

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة