وحدات التدريب التقني بمكة تستقبل الطلبات في برنامج "أُتقن 3"

يشمل 11 تخصصاً مهنياً متنوعاً والتعريف بقيادة وصيانة السيارات للسيدات

تواصل وحدات التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة استقبال طلبات المواطنين والمواطنات ببرنامج التدريب المجتمعي "أُتقن 3" عبر الرابط ttps://ctc.tvtc.gov.sa ؛ حيث بادرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإطلاق مرحلته الثالثة في مناطق ومحافظات السعودية معلنة عن "11" دورة مسائية رجالية ونسائية تنطلق يوم 16 من جمادى الآخرة الجاري ولمدة 4 أسابيع وبواقع أسبوع تدريبي للمهنة الواحدة.

أكد ذلك مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، مشيراً إلى أن محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد وجه بتشغيل البرنامج عقب نجاحه في مرحلتيه الأولى والثانية، بالذات أنه يساهم في إكساب المواطنين والمواطنات المهارات، ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشاكل المهنية والتقنية في الحياة اليومية، والتقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية في إجراء الصيانة السريعة أو تلبية متطلبات السيدات.

وأضاف أن دورات البرنامج تنفذ في الكليات التقنية للبنين في محافظات مكة المكرمة، جدة، الطائف، القنفذة، أضم، وميسان، وكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، وكذلك كليتي التقنية للبنات في جدة والطائف، بالإضافة إلى المعاهد الصناعية الثانوية في محافظات مكة المكرمة، جدة، الطائف، القنفذة، وكذلك الكليات التقنية العالمية للبنات والتي تقدم فقط التعريف بقيادة وصيانة السيارات للسيدات.

من جهته أوضح المهندس عبدالله باخشوين رئيس مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بمنطقة مكة المكرمة أن برنامج "أُتقن 3" يواصل نجاحه كأحد أهم برامج المسؤولية الاجتماعية بالمؤسسة التي تأتي في سياق تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتلبية رغبات المواطنين والمواطنات أو أبناء السعوديات، أو من أبناء القبائل النازحة "من عمر 15 سنة حتى 60 سنة" في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية والفنية.

وكشف أن البرنامج يسمح للعاملين في القطاع العام من المدنيين والعسكريين والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المتقاعدين بالتسجيل في برامجه والاستفادة من "11" تخصصاً تشمل للبنين صيانة الأجهزة الإلكترونية، الكهرباء والتمديدات المنزلية، التبريد والتكييف، صيانة السيارات، فيما تشمل للبنات الخياطة، التجميل وتصفيف الشعر. كما تشترك الوحدات التدريبية للبنين والبنات في تقديم تخصصات: شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، التصوير الفوتوغرافي، التصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، فيما تقدم الكليات العالمية للبنات التعريف بقيادة وصيانة السيارات للسيدات فقط.