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بروتينات الصدمة الحرارية.. هل يمكن فقدان الوزن بفضل الحمامات الساخنة؟

المستويات المرتفعة منها قد تُحسّن التحكم في نسبة السكر في الدم وإنتاج الأنسولين

أوضح خبير تغذية أن الحمام الساخن يمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية، ويساعد الإنسان في إنقاص وزن جسمه.

وقال خبير التغذية مايكل موسلي، في حديث نقلته Daily Express، نقلًا عن دراسة شارك فيها بجامعة لوبورو: إن المشاركين في التجربة، استلقوا لمدة ساعة في حوض استحمام ساخن مجهز بأجهزة لقياس عدد السعرات الحرارية المحروقة. وتبين في نتيجة التجربة، أن موسلي أحرق 240 سعرة حرارية؛ أي ما يعادل نزهة بخطوات سريعة خلال 30 دقيقة.

من جانبه، قال عالم الفسيولوجيا والباحث الجامعي ستيف فولكنر: "قبل كل شيء، قمنا بقياس استهلاك الطاقة أثناء التجربة. وتبين لنا وجود زيادة بنسبة 80% في إنفاق الطاقة خلال ساعة واحدة من الحمام الساخن".

وذكر فولكنر: إنه يمكن أن يعزى هذا التأثير الفعال إلى بروتينات الصدمة الحرارية، وهي بروتينات محددة تتشكل عندما تتعرض الخلايا -لفترة وجيزة- لدرجات حرارة أعلى من مداها الطبيعي. ويرى الباحث أن المستويات المرتفعة من هذه البروتينات على المدى الطويل، يمكن أن تحسّن التحكم في نسبة السكر في الدم وإنتاج الأنسولين.

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بروتينات الصدمة الحرارية.. هل يمكن فقدان الوزن بفضل الحمامات الساخنة؟
سبق

أوضح خبير تغذية أن الحمام الساخن يمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية، ويساعد الإنسان في إنقاص وزن جسمه.

وقال خبير التغذية مايكل موسلي، في حديث نقلته Daily Express، نقلًا عن دراسة شارك فيها بجامعة لوبورو: إن المشاركين في التجربة، استلقوا لمدة ساعة في حوض استحمام ساخن مجهز بأجهزة لقياس عدد السعرات الحرارية المحروقة. وتبين في نتيجة التجربة، أن موسلي أحرق 240 سعرة حرارية؛ أي ما يعادل نزهة بخطوات سريعة خلال 30 دقيقة.

من جانبه، قال عالم الفسيولوجيا والباحث الجامعي ستيف فولكنر: "قبل كل شيء، قمنا بقياس استهلاك الطاقة أثناء التجربة. وتبين لنا وجود زيادة بنسبة 80% في إنفاق الطاقة خلال ساعة واحدة من الحمام الساخن".

وذكر فولكنر: إنه يمكن أن يعزى هذا التأثير الفعال إلى بروتينات الصدمة الحرارية، وهي بروتينات محددة تتشكل عندما تتعرض الخلايا -لفترة وجيزة- لدرجات حرارة أعلى من مداها الطبيعي. ويرى الباحث أن المستويات المرتفعة من هذه البروتينات على المدى الطويل، يمكن أن تحسّن التحكم في نسبة السكر في الدم وإنتاج الأنسولين.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
12:57 PM

بروتينات الصدمة الحرارية.. هل يمكن فقدان الوزن بفضل الحمامات الساخنة؟

المستويات المرتفعة منها قد تُحسّن التحكم في نسبة السكر في الدم وإنتاج الأنسولين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضح خبير تغذية أن الحمام الساخن يمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية، ويساعد الإنسان في إنقاص وزن جسمه.

وقال خبير التغذية مايكل موسلي، في حديث نقلته Daily Express، نقلًا عن دراسة شارك فيها بجامعة لوبورو: إن المشاركين في التجربة، استلقوا لمدة ساعة في حوض استحمام ساخن مجهز بأجهزة لقياس عدد السعرات الحرارية المحروقة. وتبين في نتيجة التجربة، أن موسلي أحرق 240 سعرة حرارية؛ أي ما يعادل نزهة بخطوات سريعة خلال 30 دقيقة.

من جانبه، قال عالم الفسيولوجيا والباحث الجامعي ستيف فولكنر: "قبل كل شيء، قمنا بقياس استهلاك الطاقة أثناء التجربة. وتبين لنا وجود زيادة بنسبة 80% في إنفاق الطاقة خلال ساعة واحدة من الحمام الساخن".

وذكر فولكنر: إنه يمكن أن يعزى هذا التأثير الفعال إلى بروتينات الصدمة الحرارية، وهي بروتينات محددة تتشكل عندما تتعرض الخلايا -لفترة وجيزة- لدرجات حرارة أعلى من مداها الطبيعي. ويرى الباحث أن المستويات المرتفعة من هذه البروتينات على المدى الطويل، يمكن أن تحسّن التحكم في نسبة السكر في الدم وإنتاج الأنسولين.

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