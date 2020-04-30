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"تدريب السجون بجدة" ينظم محاضرة عن الإجراءات الوقائية للمنشآت الأمنية

أُتيحت إلكترونيًا وشاهدتها جميع الوحدات والإدارات بمختلف سجون المملكة

نظم مركز تدريب السجون بجدة التابع للإدارة العامة للتدريب وبشراكة مع العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بجدة محاضرة توعوية بعنوان: "تعزيز الإجراءات الوقائية للمنشآت الأمنية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد".

وتفصيلاً، قدم المحاضرة فريق عمل متخصص برئاسة العقيد طبيب عبدالعزيز الضبعان، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بمركز تدريب السجون بجدة، و‫أتيحت المحاضرة إلكترونيًا على برنامج zoom نظرًا لأهميتها والحاجة إليها في ظل جائحة كورونا، وشهد اللقاء حضورًا وتفاعلاً من جميع الوحدات والإدارات بمختلف سجون المناطق بالمملكة.

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"تدريب السجون بجدة" ينظم محاضرة عن الإجراءات الوقائية للمنشآت الأمنية
سبق

نظم مركز تدريب السجون بجدة التابع للإدارة العامة للتدريب وبشراكة مع العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بجدة محاضرة توعوية بعنوان: "تعزيز الإجراءات الوقائية للمنشآت الأمنية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد".

وتفصيلاً، قدم المحاضرة فريق عمل متخصص برئاسة العقيد طبيب عبدالعزيز الضبعان، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بمركز تدريب السجون بجدة، و‫أتيحت المحاضرة إلكترونيًا على برنامج zoom نظرًا لأهميتها والحاجة إليها في ظل جائحة كورونا، وشهد اللقاء حضورًا وتفاعلاً من جميع الوحدات والإدارات بمختلف سجون المناطق بالمملكة.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
01:28 AM

"تدريب السجون بجدة" ينظم محاضرة عن الإجراءات الوقائية للمنشآت الأمنية

أُتيحت إلكترونيًا وشاهدتها جميع الوحدات والإدارات بمختلف سجون المملكة

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عبدالله الراجحي - جدة
1
313

نظم مركز تدريب السجون بجدة التابع للإدارة العامة للتدريب وبشراكة مع العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بجدة محاضرة توعوية بعنوان: "تعزيز الإجراءات الوقائية للمنشآت الأمنية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد".

وتفصيلاً، قدم المحاضرة فريق عمل متخصص برئاسة العقيد طبيب عبدالعزيز الضبعان، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بمركز تدريب السجون بجدة، و‫أتيحت المحاضرة إلكترونيًا على برنامج zoom نظرًا لأهميتها والحاجة إليها في ظل جائحة كورونا، وشهد اللقاء حضورًا وتفاعلاً من جميع الوحدات والإدارات بمختلف سجون المناطق بالمملكة.

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