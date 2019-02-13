التهمة الجاهزة.. اعتقال مريضة سرطان في تركيا بدعوى "إهانة أردوغان"

نُقلت للمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية وتعرضها للإغماء في المحكمة

اعتقلت السلطات التركية مريضة سرطان من المطار، بتهمة إهانة الرئيس أردوغان، وقضت المحكمة بحبسها.

وذكرت وكالة أنباء PİRHA أن كاسلار، وصلت صباح أمس إلى مطار إسطنبول قادمة من سويسرا؛ غير أن قوات الأمن قامت باعتقالها أثناء فحص جواز السفر؛ بسبب وجود قرار اعتقال بحقها بتهميْ "الترويج لتنظيم إرهابي" و"إهانة الرئيس".

وبحسب صحيفة "زمان التركية"، قضت محكمة الصلح والجزاء في بكركوي، بحبس كاسلار على خلفية تحوّل قرار الاعتقال الصادر بحقها إلى قرار حبس؛ غير أن حالة كاسلار الصحية تدهورت داخل دار القضاء بسبب مرضها، لتسقط على الأرض مغشيًّا عليها.

ونُقلت "كاسلار" إلى مستشفى خاص في منطقة بهشالي أفلار؛ حيث تتلقى العلاج.

من جانبها، أفادت محامية كاسلار، جوليزار تونجار، أنها أبلغت النيابة بأن كاسلار مريضة سرطان وتحتاج للعلاج، قائلة: "السرطان انتشر في جسدها بالكامل، وعلى الرغم من ذلك يبحثون وضعها. تتنقل منذ الساعة الثالثة صباحًا وعلى الرغم من ذلك حبسوها بحالتها هذه".

وأضافت "تونجار" أن كاسلار "سقطت مغشيًّا عليها بسبب الإعياء.. جاءت سيارة الإسعاف إلى دار القضاء، وكنت أنا من قام باستدعائها. أتينا إلى مستشفى ميديكال بارك في باهشلي أفلار. رأى الأطباء وضعها، ولديها تقارير بهذا".

وأكدت تونجار أنها لا تعرف موعد نقل موكلتها إلى سكن بكركوي عقب تلقيها العلاج.

وفي تركيا، حققت الدعاوى القضائية المقامة بتهمة إهانة الرئيس التركي، رجب أردوغان، رقمًا قياسيًّا خلال عام 2018، لتتجاوز 5 آلاف قضية.

وارتفع عدد التحقيقات بتهمة إهانة أردوغان في عام 2018 إلى 26 ألفًا و115 بزيادة عن عام 2017 الذي كان يبلغ فيه الرقم 20 ألفًا و539 في عام 2017، والعام الماضي تم محاكمة 5 آلاف و223 شخصًا من بينهم 168 طفلًا خلال عام واحد.