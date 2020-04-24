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لمواجهة وباء كورونا.. تطبيقات التوصيل الإلكترونية تلبي حاجات أهالي منطقة الباحة

توصيل الاحتياجات الغذائية والدوائية للمنازل في دقائق

لبّت تطبيقات توصيل الطلبات المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، احتياجات أهالي منطقة الباحة، خلال أزمة فيروس كورونا، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء.

وسهّل سوق الأنشطة التجارية الإلكترونية على الكثيرين، بتوصيل الاحتياجات الغذائية والدوائية لهم في دقائق، مع توفر إمكانية تسجيل الطلب منها بمجرد الضغط على زر الانتظار لفترة قصيرة، ثم متابعة مسار السائق منذ خروجه وحتى وصوله منزل صاحب الطلب من نافذة التطبيق الخاصة.

فيروس كورونا الجديد الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لمواجهة وباء كورونا.. تطبيقات التوصيل الإلكترونية تلبي حاجات أهالي منطقة الباحة
سبق

لبّت تطبيقات توصيل الطلبات المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، احتياجات أهالي منطقة الباحة، خلال أزمة فيروس كورونا، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء.

وسهّل سوق الأنشطة التجارية الإلكترونية على الكثيرين، بتوصيل الاحتياجات الغذائية والدوائية لهم في دقائق، مع توفر إمكانية تسجيل الطلب منها بمجرد الضغط على زر الانتظار لفترة قصيرة، ثم متابعة مسار السائق منذ خروجه وحتى وصوله منزل صاحب الطلب من نافذة التطبيق الخاصة.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
01:29 PM

لمواجهة وباء كورونا.. تطبيقات التوصيل الإلكترونية تلبي حاجات أهالي منطقة الباحة

توصيل الاحتياجات الغذائية والدوائية للمنازل في دقائق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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3,486

لبّت تطبيقات توصيل الطلبات المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، احتياجات أهالي منطقة الباحة، خلال أزمة فيروس كورونا، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء.

وسهّل سوق الأنشطة التجارية الإلكترونية على الكثيرين، بتوصيل الاحتياجات الغذائية والدوائية لهم في دقائق، مع توفر إمكانية تسجيل الطلب منها بمجرد الضغط على زر الانتظار لفترة قصيرة، ثم متابعة مسار السائق منذ خروجه وحتى وصوله منزل صاحب الطلب من نافذة التطبيق الخاصة.

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