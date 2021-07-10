من خلال 68 شركة.. أكثر من 1700 حافلة لنقل ضيوف الرحمن
نقابة السيارات كشفت عن جاهزيتها لخدمة 60 ألفًا من حجاج بيت الله الحرام
أعلنت نقابة السيارات عن تجهيز أكثر من 1700 حافلة لنقل ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1442هـ.
وكشفت نقابة السيارات في فيديو لها عن استكمال جاهزيتها لنقل حجاج بيت الله الحرام، البالغ عددهم 60 ألف حاج في موسم هذا العام وفق الإجراءات الصحية.
وأكدت أن الحافلات المخصصة لنقل الحجاج تجاوزت 1700 حافلة من خلال 68 شركة.
من خلال 68 شركة.. أكثر من 1700 حافلة لنقل ضيوف الرحمن
عبدالرزاق البجالي
سبق
2021-07-10
أعلنت نقابة السيارات عن تجهيز أكثر من 1700 حافلة لنقل ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1442هـ.
وكشفت نقابة السيارات في فيديو لها عن استكمال جاهزيتها لنقل حجاج بيت الله الحرام، البالغ عددهم 60 ألف حاج في موسم هذا العام وفق الإجراءات الصحية.
وأكدت أن الحافلات المخصصة لنقل الحجاج تجاوزت 1700 حافلة من خلال 68 شركة.
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
04:34 PM
من خلال 68 شركة.. أكثر من 1700 حافلة لنقل ضيوف الرحمن
نقابة السيارات كشفت عن جاهزيتها لخدمة 60 ألفًا من حجاج بيت الله الحرام
أعلنت نقابة السيارات عن تجهيز أكثر من 1700 حافلة لنقل ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1442هـ.
وكشفت نقابة السيارات في فيديو لها عن استكمال جاهزيتها لنقل حجاج بيت الله الحرام، البالغ عددهم 60 ألف حاج في موسم هذا العام وفق الإجراءات الصحية.
وأكدت أن الحافلات المخصصة لنقل الحجاج تجاوزت 1700 حافلة من خلال 68 شركة.