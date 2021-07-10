وأكدت أن الحافلات المخصصة لنقل الحجاج تجاوزت 1700 حافلة من خلال 68 شركة.

وكشفت نقابة السيارات في فيديو لها عن استكمال جاهزيتها لنقل حجاج بيت الله الحرام، البالغ عددهم 60 ألف حاج في موسم هذا العام وفق الإجراءات الصحية.

أعلنت نقابة السيارات عن تجهيز أكثر من 1700 حافلة لنقل ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1442هـ.

من خلال 68 شركة.. أكثر من 1700 حافلة لنقل ضيوف الرحمن عبدالرزاق البجالي سبق 2021-07-10 أعلنت نقابة السيارات عن تجهيز أكثر من 1700 حافلة لنقل ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1442هـ. وكشفت نقابة السيارات في فيديو لها عن استكمال جاهزيتها لنقل حجاج بيت الله الحرام، البالغ عددهم 60 ألف حاج في موسم هذا العام وفق الإجراءات الصحية.

وأكدت أن الحافلات المخصصة لنقل الحجاج تجاوزت 1700 حافلة من خلال 68 شركة.



10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 04:34 PM

من خلال 68 شركة.. أكثر من 1700 حافلة لنقل ضيوف الرحمن نقابة السيارات كشفت عن جاهزيتها لخدمة 60 ألفًا من حجاج بيت الله الحرام





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أعلنت نقابة السيارات عن تجهيز أكثر من 1700 حافلة لنقل ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1442هـ.

وكشفت نقابة السيارات في فيديو لها عن استكمال جاهزيتها لنقل حجاج بيت الله الحرام، البالغ عددهم 60 ألف حاج في موسم هذا العام وفق الإجراءات الصحية.



وأكدت أن الحافلات المخصصة لنقل الحجاج تجاوزت 1700 حافلة من خلال 68 شركة.

