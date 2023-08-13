بقيمة 15%.. رسوم أمريكية تهوي بأسهم "إيرباص"

تضرر أكبر شركة سياحة في العالم

أنهت الأسهم الأوروبية اليوم (الخميس)، موجة مكاسب استمرت على مدى أربعة أيام، إذ أبقت الحكومة الأمريكية رسومًا على شركة إيرباص ومجموعة من السلع الأوروبية الأخرى دون تغيير، بينما تسبب تداول مجموعة من أسهم الشركات القيادية بعد انقضاء الحق في التوزيع النقدي في تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، فيما نزل سهم إيرباص 0.7 بالمئة بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستبقى على رسوم بنسبة 15 بالمئة على الطائرات، ورسوم بنسبة 25 بالمئة على سلع أوروبية أخرى، على الرغم من التحركات التي قام بها الاتحاد الأوروبي لتسوية نزاع طويل الأمد بشأن دعم طائرات، وفقاً لـ"رويترز".

وقاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الانخفاضات بين بورصات أوروبا الرئيسية، بقيادة أسترازينيكا وبي.بي ودياجيو وجلاكسوسميثكلاين وليجال أند جنرال، التي جرى تداولها جميعًا دون الحق في توزيع أرباح.





وهوى سهم توي، أكبر شركة سياحة في العالم، 4.1 بالمئة إذ تحولت إلى تكبد خسارة 1.1 مليار يورو (1.30 مليار دولار) في الربع الثالث بسبب جائحة كوفيد-19.