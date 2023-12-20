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حريق في "قفيل الباحة".. وسقوط مصابين

اندلع في أحد المنازل و"المدني" باشر الموقع

تباشر آليات الدفاع المدني بالباحة، الآن، حريقًا اندلع في أحد المنازل بالقفيل بالمخواة.


وقالت مصادر لـ"سبق" إن الحادث أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

وستوافيكم "سبق" بالمزيد من التفاصيل حال ورودها .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حريق في "قفيل الباحة".. وسقوط مصابين
سبق

تباشر آليات الدفاع المدني بالباحة، الآن، حريقًا اندلع في أحد المنازل بالقفيل بالمخواة.


وقالت مصادر لـ"سبق" إن الحادث أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

وستوافيكم "سبق" بالمزيد من التفاصيل حال ورودها .

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
06:06 PM

حريق في "قفيل الباحة".. وسقوط مصابين

اندلع في أحد المنازل و"المدني" باشر الموقع

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
0
3,298

تباشر آليات الدفاع المدني بالباحة، الآن، حريقًا اندلع في أحد المنازل بالقفيل بالمخواة.


وقالت مصادر لـ"سبق" إن الحادث أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

وستوافيكم "سبق" بالمزيد من التفاصيل حال ورودها .

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