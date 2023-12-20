وقالت مصادر لـ"سبق" إن الحادث أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

تباشر آليات الدفاع المدني بالباحة، الآن، حريقًا اندلع في أحد المنازل بالقفيل بالمخواة.

حريق في "قفيل الباحة".. وسقوط مصابين أحمد العبدالله سبق 2019-12-20 تباشر آليات الدفاع المدني بالباحة، الآن، حريقًا اندلع في أحد المنازل بالقفيل بالمخواة.

وقالت مصادر لـ"سبق" إن الحادث أسفر عن سقوط عدد من المصابين. وستوافيكم "سبق" بالمزيد من التفاصيل حال ورودها .

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441 06:06 PM

حريق في "قفيل الباحة".. وسقوط مصابين اندلع في أحد المنازل و"المدني" باشر الموقع





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تباشر آليات الدفاع المدني بالباحة، الآن، حريقًا اندلع في أحد المنازل بالقفيل بالمخواة.



وقالت مصادر لـ"سبق" إن الحادث أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

وستوافيكم "سبق" بالمزيد من التفاصيل حال ورودها .