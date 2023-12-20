حريق في "قفيل الباحة".. وسقوط مصابين

تباشر آليات الدفاع المدني بالباحة، الآن، حريقًا اندلع في أحد المنازل بالقفيل بالمخواة.
وقالت مصادر لـ"سبق" إن الحادث أسفر عن سقوط عدد من المصابين.
وستوافيكم "سبق" بالمزيد من التفاصيل حال ورودها .
تباشر آليات الدفاع المدني بالباحة، الآن، حريقًا اندلع في أحد المنازل بالقفيل بالمخواة.
وقالت مصادر لـ"سبق" إن الحادث أسفر عن سقوط عدد من المصابين.
وستوافيكم "سبق" بالمزيد من التفاصيل حال ورودها .
تباشر آليات الدفاع المدني بالباحة، الآن، حريقًا اندلع في أحد المنازل بالقفيل بالمخواة.
وقالت مصادر لـ"سبق" إن الحادث أسفر عن سقوط عدد من المصابين.
وستوافيكم "سبق" بالمزيد من التفاصيل حال ورودها .
تباشر آليات الدفاع المدني بالباحة، الآن، حريقًا اندلع في أحد المنازل بالقفيل بالمخواة.
وقالت مصادر لـ"سبق" إن الحادث أسفر عن سقوط عدد من المصابين.
وستوافيكم "سبق" بالمزيد من التفاصيل حال ورودها .